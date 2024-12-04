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新聞周刊：川普上台首日恢復「留在墨西哥」恐有困難

記者顏伶如／即時報導
圖為2023年5月在加州聖地牙哥，人們在美墨邊境牆之間排隊等待申請庇護。美聯社
圖為2023年5月在加州聖地牙哥，人們在美墨邊境牆之間排隊等待申請庇護。美聯社

總統當選人川普競選期間曾說，上台第一天就要恢復「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策，向美國申請庇護的無證客必須留在墨西哥等候美國移民法院通知。新聞周刊(Newsweek)4日報導，實際發展恐怕不如川普預期，可能還要磋商好幾個月，「留在墨西哥」才能恢復實施。

共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)受訪時說，川普不可能在上台首日就實施「留在墨西哥」政策。克魯茲說，可能還需要再花些時間才能實施，因為要跟墨西哥政府交涉。

克魯茲爭取連任時，選舉政見主打強硬立場的移民政策。克魯茲對川普移民政策也表示支持。

克魯茲說，川普1月20日宣誓就職後，馬上就會採取行動，「我有信心屆時將有一連串命令發布，例如不會再有「抓了又放」(catch and release)的寬鬆處置。我們會在美墨邊境築牆」。

海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)官員對新聞周刊說，估計川普宣誓就職24小時之內，就會發布與移民有關的多項行政命令。

2018年6月至2019年4月曾於川普第一任期擔任海關執法局(ICE)代理局長的維提羅(Ron Vitiello)則說，「留在墨西哥」絕對可能在川普上台首日恢復實施。

維提羅說，川普第一任執政期間，墨西哥政府曾以許多方式管控墨西哥南部邊境，協助川普落實俗稱「留在墨西哥」的「移民保護協議」(Migrant Protection Protocols，MPP)。

維提羅指出，川普已經揚言為了鞏固邊境安全，將不惜對墨西哥與其他友邦祭出關稅、更改貿易關係，要讓美墨兩國共同承擔邊境安全責任。

「移民保護協議」在2019年川普任內推出，拜登總統上台後在2021年6月取消政策但卻引發訴訟。聯邦法院後來下令拜登政府在2021年底恢復「移民保護協議」。

拜登政府2022年12月宣告「移民保護協議」結束。

川普 墨西哥 移民

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