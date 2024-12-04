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華爾街日報：賴海哲原被看好入閣卻落空

WSJ：赫塞斯能否出任國防部長 參議員恩斯特影響重大

記者顏伶如／即時報導
愛阿華州聯邦參議員瓊妮·恩斯特(中)，後為參院共和黨領袖麥康諾(右)及下任參院共和黨領袖熊恩。(美聯社)
愛阿華州聯邦參議員瓊妮·恩斯特(中)，後為參院共和黨領袖麥康諾(右)及下任參院共和黨領袖熊恩。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)4日報導，福斯新聞網(Fox News)主播赫塞斯(Pete Hegseth)能否當上國防部長，就看今天(4日)拜會共和黨籍愛阿華州聯邦參議員瓊妮·恩斯特(Joni Ernst)的結果。54歲的恩斯特在陸軍預備役(Army Reserve)、陸軍國民兵(Army National Guard)共有23年資歷，也是性攻擊受害者，川普交接小組評估，如果恩斯特不願支持赫塞斯，至少5名共和黨參議員將會跟進，赫塞斯人事案在參院過關希望大減。

一名參院助理透露，如果恩斯特不願支持赫塞斯出任國防部長，麥康諾(Mitch McConnell)、楊格(Todd Young)、麗莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)、蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)、匡希恆(John Curtis)將與恩斯特站在同一陣線。

赫塞斯曾經公開表示女兵不應該上戰場，華爾街日報分析，恩斯特可能詢問赫塞斯對女兵服役的看法，並要求赫塞斯說明曾對女性做出不當行為的指控。

恩斯特3日對媒體表示，將與赫塞斯進行「坦白且詳細的對話」。

報導指出，赫塞斯人事案3日晚間急轉直下，與幾位共和黨參議員的會面並無進展。南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢( Lindsey Graham)接受哥倫比亞廣播公司(CBS)專訪時坦承，某些媒體報導直指赫塞斯「令人憂心」。也有共和黨參議員要求赫塞斯接受聯邦調查局(FBI)全面背景調查。

赫塞斯4日晚間將接受福斯主播拜爾(Bret Baier)專訪，赫塞斯的母親則將現身4日晨間新聞節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)表達對兒子的支持。

媒體報導傳出，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)可能取代赫塞斯，成為新任國防部長。一名消息人士說，赫塞斯只有24小時能夠扭轉頹勢，否則大勢不妙。

參議員 共和黨 國防部

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