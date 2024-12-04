我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

華爾街日報：賴海哲原被看好入閣卻落空

華爾街日報：賴海哲原被看好入閣卻落空

記者顏伶如／即時報導
前美國貿易代表賴海哲沒有入閣。(路透)
前美國貿易代表賴海哲沒有入閣。(路透)

前美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)多年來與總統當選人川普關係密切，原本被看好可望出任財政部長或商務部長，結果卻沒有入閣。華爾街日報(WSJ)3日分析，賴海哲雖被列入首長考慮人選的最後名單，卻因不願參與各方人馬爭取官位的幕後角力運作，終於空手而歸。

賴海哲對川普效忠多年卻沒能出任部會首長，今後可能在川普政府擔任顧問。

報導指出，川普從白宮卸任之後，賴海哲仍與川普維持密切互動，原本被看好在川普政府2.0出任首長。賴海哲曾對盟友透露，希望在川普第二任政府承擔比過去更有影響力的職務；財政部長與商務部長是賴海哲屬意的工作，希望川普親自徵詢意願。

消息人士指出，但幾周過去之後，川普幕僚對於內部討論極少提及賴海哲感到意外，賴海哲雖被列入首長考慮人選的最後名單，卻一再被川普跳過。川普幕僚說，川普傾向於找紐約出身的金融界人士擔任財經首長，擔心找沒有華爾街經驗的閣員可能影響股市。

知情人士說，賴海哲得知同為投資人的貝森特(Scott Bessent)與盧特尼克(Howard Lutnick)為爭奪財長大位展開幕後較勁，川普資深幕僚選擇退居場外，坐觀兩名企業家互鬥；就在一批批有意求官者前往佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)拜訪川普時，賴海哲因為抱持觀望而失去出線機會。

報導指出，賴海哲是經驗豐富的談判高手，對貿易法規擁有百科全書般的了解，未能入閣恐將影響川普貿易政策的落實結果；川普找來的華爾街高層與經濟學者當中，許多人並沒有貿易實務經驗，接近川普人士私下對川普幕僚說，內閣團隊到頭來可能不願配合對進口商品全面開徵關稅的川普政策。

賴海哲很早之前就表態無意回鍋出任貿易代表，希望爭取有更多發展空間的職務。川普後來提名賴海哲過去的幕僚長葛里爾(Jamieson Greer)出任美國貿易代表。

華爾街日報先前報導，川普一度考慮讓賴海哲出任「貿易沙皇」(trade czar)，監督部門包括商務部及美國貿易代表辦公室，但構想後來不了了之。

川普 華爾街 商務部

上一則

政府效率部貼文：非法移民去年花1507億公帑

下一則

WSJ：赫塞斯能否出任國防部長 參議員恩斯特影響重大

延伸閱讀

怕被拒絕入境 留學生聖誕假期不敢回國

怕被拒絕入境 留學生聖誕假期不敢回國
杜魯多憂關稅毀加國經濟 川普揶揄：來當美第51州

杜魯多憂關稅毀加國經濟 川普揶揄：來當美第51州
引例拜登特赦兒子 川普聲請撤銷封口費案定罪

引例拜登特赦兒子 川普聲請撤銷封口費案定罪
中國家具配件 俄羅斯加徵55%關稅 網：比川普還狠

中國家具配件 俄羅斯加徵55%關稅 網：比川普還狠

熱門新聞

美國總統拜登（左）與次子杭特（中）和孫子小波（右）。（路透）

拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」

2024-12-01 22:50
拜登總統（右）與次子杭特‧拜登(左)。(美聯社)

自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪

2024-12-01 22:25
候任總統川普宣布上台後將對所有中國進口商品加徵10%關稅，所有墨西哥、加拿大進口商品加徵25%關稅，有七大項目首當其衝。(美聯社)

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

2024-11-26 10:24
走線客馬驫擁有拉麵手藝，在穆斯林友人協助下，於紐約一家蘭州牛肉麵館工作，每天上班八小時，自由過生活。 (記者許君達／攝影)

走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

2024-11-30 11:00
川普政府上台後將執行大規模遣返無證客，令走線來美的眾多華人也風聲鶴唳，憂心忡忡。圖為芝加哥華埠。(記者劉梓祁／攝影)

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

2024-11-28 09:01
拜登總統(左)原先稱他不會特赦自己兒子，後來推翻前言，還是特赦涉及不實購槍及稅務案的杭特‧拜登。圖為兩父子上周在麻州度感恩節。(美聯社)

拜登特赦兒子 自家國會議員也反彈「總統自肥重挫公信力」

2024-12-02 20:56

超人氣

更多 >
「不要為我難過」作家瓊瑤留下遺書家中輕生 享壽86歲

「不要為我難過」作家瓊瑤留下遺書家中輕生 享壽86歲
好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員
12星座最恨表面功夫排行 無法接受任何虛偽遮掩的是他

12星座最恨表面功夫排行 無法接受任何虛偽遮掩的是他
日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津

日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津
「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳