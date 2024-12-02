曾獲藥廠贊助 奧茲掌理聯邦醫療服務中心恐涉利益衝突

電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)前任主持人奧茲(Mehmet Oz)獲總統當選人川普提名掌理聯邦醫療服務中心。美聯社

電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)前任主持人奧茲(Mehmet Oz)獲總統當選人川普 提名掌理聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)，華盛頓郵報2日報導，奧茲曾經得到諾和諾德藥廠(Novo Nordisk)贊助，在節目裡播出長達9分鐘的糖尿病藥物胰妥讚(Ozempic)置入行銷，今後如果紅藍卡 (Medicare)同意為Ozempic做為瘦身使用提供給付，奧茲可能涉嫌利益衝突。

報導指出，奧茲2019年在「奧茲醫師秀」訪問喜劇演員比利加德爾(Billy Gardell)，加德爾分享如何控制第二型糖尿病的經驗，使用胰妥讚5個月之後瘦身21磅。奧茲在節目中大力稱讚胰妥讚，諾和諾德藥廠人員也在節目中介紹胰妥讚療效。

這段歷時9分鐘的訪問其實是諾和諾德藥廠贊助的置入行銷，奧茲曾說諾和諾德藥廠是「值得信賴的夥伴」(trusted partner)，後來經常為胰妥讚美言。

人事任命如果過關，奧茲將掌理由納稅人稅金成立的聯邦醫療保險 計畫(俗稱紅藍卡)與聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)。過去幾年，藥廠向政府發動遊說，希望政府福利計畫為胰妥讚做為瘦身使用提供給付。

掌理聯邦醫療服務中心的上級機關是聯邦衛生部，川普提名的部長人選小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)曾多次公開批評胰妥讚。小甘迺迪今年10月接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說：「他們覺得我們都很愚蠢、使用藥物成癮，所以可以一直賣藥給美國民眾。」

奧茲個人網站除了讚美胰妥讚與另一款諾和諾德藥品Wegovy，還同時推銷膠原蛋白補充劑能夠改善面部皮膚鬆弛問題。

美國官箴局(Office of Government Ethics)前任局長蕭布(Walter Shaub Jr.)指出，奧茲與醫藥企業長期有財務關係，對於出任新職可能形成不利因素。

蕭布說，奧茲恐將因此陷入道德操守困境，除非確實願意改變與藥廠的財務與生意往來。

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