新聞周刊：德州州長艾伯特成功挑戰拜登政府邊境政策

圖為總統當選人川普在今年2月時在德州伊格帕斯(Eagle Pass)的美墨邊界與德州州長艾伯特交談。美聯社

新聞周刊(Newsweek)2日報導，共和黨籍德州 州長艾伯特(Greg Abbott)過去幾年挑戰拜登政府邊境 政策，終於獲得重大勝利。聯邦第五巡迴上訴法院11月27日裁定，聯邦政府 無權移除艾伯特下令德州政府架設於美墨邊境的倒刺鐵絲網。

最高法院今年1月以5票對4票表決裁定，聯邦政府可以移除德州政府架設於美墨邊境的鐵絲網。不過，有線電視新聞網(CNN)報導，主審法官針對聯邦政府指控做出進一步事實查證(fact finding)之後，全案發回聯邦第五巡迴上訴法院。

聯邦第五巡迴上訴法院11月27日裁決指出，德州架設的倒刺鐵絲網可以繼續存在，邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)進出鐵刺網內外的必要行動並不會受到影響，但邊境巡邏隊探員卻多次破壞鐵私網，破壞鐵絲網的行動「看不出來有任何目的，除了允許無證客入境之外」。

聖母大學(University of Notre Dame)柯洛克國際和平研究中心(Kroc Institute of International Peace Studies)移民法律專家艾琳‧柯可蘭(Erin B. Corcoran)說，對於聯邦上訴法院裁決感到意外。她表示，長期以來，法院在移民查緝問題上，通常對於聯邦政府較為偏袒。

柯可蘭說，法院判決讓州政府在管理層面取得自行處理移民問題的權力。

前任聯邦檢察官拉曼尼(Neama Rahmani)表示，聯邦上訴法院裁決對拜登政府來說是一大挫敗，但不至於為其他案件設下前例。拉曼尼說，移民法向來由聯邦政府掌控，但聯邦第五巡迴上訴法院對於這起案件卻以私人產權(private property rights)角度為考量。

艾伯特曾出動巴士將數以千計無證客載往民主黨執政城市如紐約、芝加哥、華府、丹佛等。

今年8月，一名共和黨籍德州官員對新聞周刊表示，巴士載運無證客的計畫不再有必要，因為入境德州的無證移民已經大幅減少。

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