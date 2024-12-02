新聞周刊：德州州長艾伯特成功挑戰拜登政府邊境政策
新聞周刊(Newsweek)2日報導，共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)過去幾年挑戰拜登政府邊境政策，終於獲得重大勝利。聯邦第五巡迴上訴法院11月27日裁定，聯邦政府無權移除艾伯特下令德州政府架設於美墨邊境的倒刺鐵絲網。
最高法院今年1月以5票對4票表決裁定，聯邦政府可以移除德州政府架設於美墨邊境的鐵絲網。不過，有線電視新聞網(CNN)報導，主審法官針對聯邦政府指控做出進一步事實查證(fact finding)之後，全案發回聯邦第五巡迴上訴法院。
聯邦第五巡迴上訴法院11月27日裁決指出，德州架設的倒刺鐵絲網可以繼續存在，邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)進出鐵刺網內外的必要行動並不會受到影響，但邊境巡邏隊探員卻多次破壞鐵私網，破壞鐵絲網的行動「看不出來有任何目的，除了允許無證客入境之外」。
聖母大學(University of Notre Dame)柯洛克國際和平研究中心(Kroc Institute of International Peace Studies)移民法律專家艾琳‧柯可蘭(Erin B. Corcoran)說，對於聯邦上訴法院裁決感到意外。她表示，長期以來，法院在移民查緝問題上，通常對於聯邦政府較為偏袒。
柯可蘭說，法院判決讓州政府在管理層面取得自行處理移民問題的權力。
前任聯邦檢察官拉曼尼(Neama Rahmani)表示，聯邦上訴法院裁決對拜登政府來說是一大挫敗，但不至於為其他案件設下前例。拉曼尼說，移民法向來由聯邦政府掌控，但聯邦第五巡迴上訴法院對於這起案件卻以私人產權(private property rights)角度為考量。
艾伯特曾出動巴士將數以千計無證客載往民主黨執政城市如紐約、芝加哥、華府、丹佛等。
今年8月，一名共和黨籍德州官員對新聞周刊表示，巴士載運無證客的計畫不再有必要，因為入境德州的無證移民已經大幅減少。
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