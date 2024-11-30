專家之眼╱川普—世界的主要矛盾

川普2.0要到明年1月20日才開始，但因其強制性的高額關稅及分攤軍費等政策，已未演先轟動，世界各國政府都嚴陣以待，以期自求多福。（路透）

川普 2.0要到明年1月20日才開始，但因其強制性的高額關稅及分攤軍費等政策，已未演先轟動，世界各國政府都嚴陣以待，以期自求多福。更進一步觀之，這就像是矛盾論中主要矛盾與次要矛盾的演化與博弈，面對川普此一高度不確定性的主要矛盾，許多國家或自力救濟、表態輸誠，或捐棄前嫌、抱團取暖。近日可以看到，日本與韓國之間的嫌隙已開始化解，中國與印度的爭端也已開始平息，歐盟 國家也彌漫著要自力更生的氛圍。

由於川普迫在眉睫的關稅威脅，再加上對中國商品的額外貿易限制，可能會在更廣泛的地區產生連鎖反應，因而讓亞洲不少政府與企業都感到不安。比如在日本和韓國，政府正在通過貸款和投資，為一些行業提供支援，以期應對風暴。

同時日韓兩國都有學者提及，雙方應該攜手合作，共同應付川普震撼，同時還要與中國改善關係。韓國總統尹錫悅日前重申，台灣是中國的一部分，就是最佳與CP值最高的實例。而2025年是日韓邦交正常化60周年，兩國政府也都在積極籌畫慶祝活動，拜登總統也曾與日本和韓國領導人在APEC會議期間會晤，以因應川普變局。

此外，中國與印度的關係也開始解凍，雙方都在喜馬拉雅山有爭議的邊界撤軍，此乃習近平主席和印度總理莫迪在十月的金磚國家峰會上的協議。繼之，近日兩國國防部長在寮國舉行了會談並承諾合作，這也是為應對美方壓力的最新舉措。

在歐盟方面，由於法國和德國 這兩個最大的經濟體，在政治上均處於弱勢地位，德國聯合政府瓦解，現正等待明年春的大選，而法國馬克宏總統也是少數政府，再加上歐洲各國的右翼民粹主義高漲，因此歐盟的集體領導層沒有多少力量可以制定應對川普的計劃。

當前，歐洲官員正急著企圖瞭解川普的競選承諾有多少會兌現，因為若通過貿易關稅，將使歐盟的經濟停滯不前，川普還想將俄烏戰爭丟包給歐洲。但歐盟與中國改善關係的跡象凸顯，不但批評中國的力道減弱，對中國極不友善的德國外長貝爾柏克也即將訪問北京。

而在台灣，也有一些兩岸和解的跡象。自前總統馬英九邀請大陸學生來台參訪，到蔣萬安市長與上海的雙城論壇，再加上王金平前院長的兩岸溝通之旅，都是很有意義的交流活動。但這些都是在野國民黨對於兩岸和平的貢獻，這在川普震撼之下，特別顯現其價值。對此，執政黨目前還沒有積極與正面的回應，但惡意的抨擊確已減少，應該進一步認清現實，改弦更張，化干戈為玉帛，才是正辦。（轉載自聯合報）