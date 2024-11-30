紐時：川普內閣挑俊男美女 傳遞刻板成功人士形象

司法部長人選邦迪。（路透）

「紐約時報 」首席時尚評論員撰文指出，美國總統當選人川普 至今公布的內閣人選大多有典型俊男美女外貌，宛如電視節目明星陣容。這除了反映川普擅長形象行銷，形象背後的意義也值得玩味。

「紐約時報」（The New York Times）時尚部主任暨首席時尚評論員佛里曼（Vanessa Friedman）撰文寫道，川普（Donald Trump）上回擔任美國總統時曾誇讚他的軍隊將領都是「典型俊美卡司」（central casting），如今他似乎把這個用人原則擴大到整個內閣。

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例如「邊境沙皇」人選霍曼（Tom Homan）曾獲川普在競選演說中讚美他屬於「典型俊美卡司」，國土安全部長人選諾姆（Kristi Noem）也曾被川普在1場造勢活動上誇她「美麗」。

川普還曾形容一度是司法部 長人選的蓋茲（Matt Gaetz）與他的妻子是「真的好看的一對」。蓋茲因引發高度爭議已不在人選名單。

佛里曼表示，人們很容易嘲諷川普這種選才方式膚淺而予以輕視，或是譴責他把政府當成電視實境秀經營，但低估這種做法是犯下錯誤，因為川普其實是要透過這些俊美的高官面孔體現他的世界觀。

美國康乃爾大學（Cornell University）表演與媒體藝術系副教授謝柏德（Samantha N. Sheppard）分析道：「這是一種美學策略。分派誰扮演什麼角色是文化生產，我們藉此構築關於種族、性別和可信度的概念。這是一種以外貌來呈現某種世界觀的技巧。」

這是川普從自己人生學到的經驗之一，他在電視上扮演生意人，並理解到展現最高層級經營決策者的一面，是成功的訣竅。

支持溫和派女性選民的美國跨黨派超級政治行動委員會（super PAC）「塞尼卡計畫」（Seneca Project）創辦人塞特梅爾（Tara Setmayer）指出，川普的超強能力之一，正是他能夠善用一般大眾認為什麼是好的領導人會有的樣子。

如果這種策略對川普有效，他為何不會套用到自己的內閣高官？尤其是那些會擔當政府「門面」的官員，政府的行動將由他們在媒體報導、演說和社群媒體貼文中的形象為代表。

許多川普挑中的官員人選已是電視名人，無論是節目主持人或是節目邀請的專家，民眾看到都會聯想起他們在螢幕上展現的專業度和可信度。謝柏德便表示：「他們令人安心，因為有熟悉感。」

然而，這種熟悉感不只來自他們常上的福斯新聞頻道（Fox News），也來自他們重現20世紀後半透過好萊塢影視作品傳播有關權力、商業和性別的傳統典型形象。

紐約客週刊（The New Yorker）記者雷姆尼克（David Remnick）便撰文指出，川普的內閣人選都有「完美的下顎線」。以男性為例，他形容這像是展現決心的咬緊牙根，或是突出方式像是勇於大膽挑戰。

這些男性閣員人選不僅身穿川普的招牌服飾，也就是海軍藍西裝加白襯衫搭配紅領帶；他們也有著川普的外型。其中大部分人留有茂密髮型，宛如這是他們權力的聖經般象徵。

比方美國國務卿人選魯比歐（Marco Rubio）把頭髮整齊分梳兩側，像個唱詩班男童。內政部長人選柏根（Doug Burgum）把頭髮從額頭往後梳，像是被恣意微風吹出來的。財政部長人選貝森特（Scott Bessent）的髮型則是宛如宇宙大師般仔細控制抓出的弧度。

川普的住房與城市發展部（HUD）部長人選特納（Scott Turner）雖是例外剃光頭，但他的男子氣概卻不受質疑，因為他曾是職業美式足球聯盟NFL球員。

「男子氣概」本身就是川普鎖定的賣點之一，例如他的國防部長人選赫塞斯（Pete Hegseth）便以平頭髮型和身上的刺青為招牌；他的衛生及公共服務部（HHS）部長人選小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）也曾在競選共和黨總統候選人期間公開打赤膊做伏地挺身。

這與川普的女性閣員人選形象形成對比。她們有著波浪般的秀髮與上鏡的妝容，呈現一種環球小姐兼布雷克女孩（Breck Girl，指氣質清新婉約）的性別形象，緩和她們可能擔任的職位散發的權勢感。

例如川普挑中接替蓋茲的司法部長人選邦迪（Pam Bondi），便留著和川普女兒伊凡卡（Ivanka）和媳婦賴拉（Lara）相同的一頭光滑金色長髮。川普的白宮新聞秘書人選李威特（Sodoes Karoline Leavitt）亦然。

國土安全部長人選諾姆則是眾所周知仿照川普妻子梅蘭妮亞（Melania）來改變自己造型，如今她頂著一頭棕色波浪長髮和大量的假睫毛。川普提名的駐聯合國（UN）大使史蒂芬尼克（Elise Stefanik）與勞工部長人選查維斯-德瑞默（Lori Chavez-DeRemer）也是類似這種外型。