路透專欄：川普就職前 預期台海緊張局勢加劇

台北，民眾騎車經過插滿中華民國國旗的一座橋。歐新社

路透社專欄作家艾普斯撰文表示，川普 勝選後不久，美國防長奧斯汀隨即出訪澳洲及亞洲區域，傳遞一則簡單的訊息：美國不會離開這裡，且華府 政權交替之際不是中國襲台的好時機。

艾普斯（Peter Apps）指出，儘管對烏克蘭與中東地區的不安情緒日益升高，但對美國國防部 最高層官員而言，亞洲仍是首要關切所在。中國迅速重整軍備下，有美國高階官員認為，北京看來很有可能在2027年前做好侵台準備。

美中緊張關係於近幾周加劇，接下來幾周看來將有增無減，雙方互相指責，而美國總統當選人川普（Donald Trump）明年1月20日就職前，緊張局勢可能還會升級。

兩國摩擦目前看來不會演變為流血衝突，但雙方擺出的態勢顯然是為展現軍事實力，以及在大規模戰爭中實際作戰的能力。

在中國與台灣內部，決策者莫不試圖摸清川普新政府，其中可能有多位抗中鷹派人士，但也會有那些更支持交易性做法的人，或許包括川普自己。

一名台灣安全消息人士談到，中國希望在美國政權交替期間畫下紅線、確立權力，並擴大影響力範圍。衡量此事是否具可能性，或許將是北京優先要務。

艾普斯寫道，同時，美國現任總統拜登（Joe Biden）政府利用執政最後幾周時間與盟邦達成協議，如果中國展開對台侵略行動，這些協議應能顯著提升華府進行干預的能力。

五角大廈也宣布，明年1月新任總統就職時，美國將有3艘航空母艦在亞太區域部署。這項決定將使其中一艘航艦從中東撤離，本身便指出亞洲的重要性提高。

美國印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）司令帕帕羅（Samuel Paparo）上周在華府宣布，在一系列包含秘密無人系統的機密兵推中，其團隊成功保衛台灣。

帕帕羅說：「我相信能從陸海空及水下防衛台灣。我有一些計畫在機密環境下進行試驗，事實證明獲得成功…美國對台政策並未改變。」

更激烈態勢最快可能未來幾天就會浮現。台灣國安官員27日告訴路透社，隨著總統賴清德30日展開訪問南太平洋友邦之旅，他們相信北京將蓄意在台灣周邊加強軍事活動。

中國今年在台灣周邊及更廣泛區域舉行的軍演，規模比之前任何時候都還要龐大。

多數人預期攻台不會立刻發生，不過部署3艘美國航艦是為確保北京不會蠢蠢欲動。中國更可能希望透過充分展現武力，讓川普新政府放棄支持台灣和鄰近的菲律賓。

自川普當選以來，中國官員似乎更加緊促使新美國政府減少對台灣當局的支持，並停止對台輸送更多武器。

中國國防部長董軍上周出席在寮國永珍舉行的東協國防部長擴大會議（ADMM-Plus），卻在最後一刻拒絕與奧斯汀（Lloyd Austin）會談，理由是美國日前宣布對台軍售。

美中高階官員會談現在可能已告終，至少在川普就職之前是如此。至於會談是否會再重啟，或許是觀察未來事態發展走向的早期指標。