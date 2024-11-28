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前川普政府官員為搶救TikTok向川普核心圈大力遊說

記者顏伶如／即時報導
曾於川普第一任政府擔任財政部助理部長的薩耶格(Tony Sayegh)，是代表TikTok在華府遊說的主要幕後推手，透過川普核心圈爭取到川普對TikTok的支持。美聯社
曾於川普第一任政府擔任財政部助理部長的薩耶格(Tony Sayegh)，是代表TikTok在華府遊說的主要幕後推手，透過川普核心圈爭取到川普對TikTok的支持。美聯社

拜登總統今年4月簽署兩黨支持通過的TikTok禁令，法案要求北京母公司字節跳動科技(ByteDance)為熱門社群影音平台TikTok尋找並非中國企業的新東家，否則2025年1月將遭美國禁用。總統當選人川普今年6月在TikTok首度發布影片時說：「我將搶救TikTok。」華爾街日報(WSJ)28日報導，曾於川普第一任政府擔任財政部助理部長的薩耶格(Tony Sayegh)，是代表TikTok在華府遊說的主要幕後推手，透過川普核心圈爭取到川普對TikTok的支持。

拜登政府今年3月宣布支持禁用TikTok時，薩耶格立即採取行動，向看似不可能的對象求救兵：當時尚未獲得共和黨提名為2024年總統候選人的川普。川普第一任內便喊出要禁用TikTok。

薩耶格向川普核心圈分析，禁用TikTok等於讓川普對手拜登贏得勝利，因為展現拜登面對中國的強硬態度，禁用TikTok也會讓Meta社群平台獲利，而川普向來認為2020年尋求連任時受到Meta嚴重傷害。消息人士說，薩耶格跟川普女婿庫許納(Jared Kushner)、川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)、川普長子小川普(Donald Trump Jr.)及小川普女友金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)關係良好，並且定期跟川普核心幕僚通電話。

華爾街日報報導，TikTok命運如何仍不確定，今年5月TikTok針對禁令提告，法院可望在12月初宣布裁決。如果敗訴，TikTok必須在1月19日之前出售，否則便遭禁用，日期是川普就職大典前一天。

報導指出，TikTok高層主管認為，川普勝選為TikTok帶來繼續留在美國的機會，倘若TikTok得以在美國生存，最大功臣就是薩耶格。

薩耶格的雙親1960年代從黎巴嫩移民美國，他則成長於紐約布魯克林(Brooklyn)及紐約州威徹斯特郡(Westchester County)。喬治華盛頓大學(George Washington University)畢業後，薩耶格在自家石料進口生意短暫工作，後來加入共和黨顧問公司，然後進入福斯新聞網(Fox News)，在川普第一任政府擔任主管公共事務的財政部助理部長。川普遭到民主黨籍國會議員彈劾時，白宮戰情室辯護小組由薩耶格擔任召集人。

薩耶格2023年出任金融投資公司「須斯罕那國際集團」 (Susquehanna International Group)公關總監，「須斯罕那國際集團」是字節跳動科技最大股東之一，目前持股約15%，換算現值持股總價逾450億元。

「須斯罕那國際集團」 持有的字節跳動科技股份，近半數由集團創辦人、共和黨重量級金主億萬富豪亞斯(Jeff Yass)擁有。

TikTok命運如何仍不確定，今年5月TikTok針對禁令提告，法院可望在12月...
TikTok命運如何仍不確定，今年5月TikTok針對禁令提告，法院可望在12月初宣布裁決。如果敗訴，TikTok必須在1月19日之前出售，否則便遭禁用，日期是川普就職大典前一天。（美聯社）

小川普 TikTok 拜登

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