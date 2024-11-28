貿易戰2.0一觸即發 這回有何不同？歐盟、中日韓如何反擊

美國總統當選人川普揚言，上任首日就會對加拿大和墨西哥進口貨品重課關稅，並對中國產品加徵關稅。路透

美國總統當選人川普 揚言，上任首日就會對加拿大和墨西哥進口貨品重課關稅 ，並對中國產品加徵關稅，觸動墨西哥披索和加幣應聲重挫，美股主要指數則大致屹立不搖，凸顯目前市場只以談判策略視之。但分析師警告，關稅戰2.0仍可能一觸即發，甚至演變成橫跨世界各地的貿易戰 。

從表面看來，川普口頭威脅將採取的貿易政策，比他第一任更令人擔憂。川普最新說法是擬對貿易夥伴國加、墨的進口貨物全面徵收25%的關稅，另對敵手中國的進口貨進一步加徵10%的關稅。

貿易戰2.0版與1.0版有何不同

觀察家指出，川普談論「關稅戰2.0」的措詞與他第一任時相比，已有顯著的轉變。

在川普第一任，他常說要把關稅當棍棒來使，意在威逼他國降低自己的貿易壁壘。如今，川普在競選期間就一再宣稱，祭出關稅是要振興國內製造業，並拓廣政府稅收來源。

另一大不同點，22v Research政策分析師的華勒斯指出，有別於第一任的做法，「川普現在似乎較不著重協商，更偏重結果」。由於這些貿易夥伴國已從昔日經驗記取教訓，這回「將準備報復」，關鍵問題包括時機、規模，以及願不願意試著安撫川普，還是甘冒引發貿易戰的風險。

華府策略顧問公司亞洲集團高級顧問麥艾文表示，川普第一任頭幾年全神貫注於美中第一階段貿易協議，並熱中運用關稅作談判籌碼。但「川普2.0」對中政策鷹派團隊成形，包括準國務卿魯比歐和準國家安全顧問沃茲，這些強硬派人士對川普影響力多大，攸關未來貿易戰展望如何。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級研究員莫非警告，川普這回揚言關稅大刀「無差別」砍向各國，不論與華府關係親疏遠近，也無視經濟開發度不一。這種不分敵友一律關稅伺候的做法，令人憂心可能引爆一場跨越美、歐、亞洲的全面貿易戰。

TS Lombard經濟學家歐內格里亞指出，川普很介意美國長期陷入龐大的貿易逆差，所以矛頭最可能瞄準對美出超大國，例如中國、德國、法國、墨西哥和加拿大。貿易戰一旦爆發，這些國家的企業遭受的打擊將遠比美企嚴重。

歐洲努力談判 但也準備反擊

ING經濟學家德威特和費奇納認為，川普2.0關稅對歐洲的打擊可能最大，「新一輪貿易戰山雨欲來，可能把歐元區經濟從成長遲緩推向衰退」。

從川普競選期間的發言看來，最讓他感冒的就是歐盟對進口車課徵的關稅。

不過，歐盟手上也握有可報復美國的利器。據ING分析，美國仰賴歐洲化學與製藥產業供應一些具戰略重要性的產品，可賦予歐盟一些談判籌碼。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）非常駐高級研究員胡堡爾說：「與加拿大和墨西哥相比，歐洲國家較不可能與川普敲定某種協議。」他預期，歐盟可能提議降低汽車關稅，並向美國採購更多農產品，例如黃豆，但對尋求拓寬歐洲外銷市場或力促規則豁免的「川普2.0」來說，可能還不夠。

萬一雙方談不攏，歐盟可茲運用的報復手段之一，是對iPhone、美國威士忌等象徵意義重大的產品，祭出報復性關稅。歐洲諸國也可能向世界貿易組織（WTO）申訴。

不過，歐盟執委會主席范德賴恩已表示，會努力與華府進行「建設性的合作」。

歐洲央行（ECB）總裁拉加德28日雖批評貿易戰對人人都沒好處，遑論「讓美國再度偉大」，但也建議歐洲以「支票策略」因應，向美方採購諸如液態天然氣、軍備等產品，會比訴諸純報復策略強，否則一旦以牙還牙的貿易戰開打，將兩敗俱傷。

華勒斯認為，歐盟一如中國，目前經濟處境脆弱，不宜捲入貿易戰，但也擬妥報復美國關稅的腹案。淪為川普關稅箭靶的國家，也可能結盟共同反制。

中日韓等亞洲國家有何對策

牛津經濟研究院經濟學家雅洛斯研判，日本和南韓可能因為金屬和汽車出口而淪為川普關稅目標，越南則可能因為太陽能板而引來川普關注。近年來，美國從越南進口激增，導致對越南貿易逆差持續擴增。

雅洛斯說，遭川普關稅瞄準的國家，會先設法避免貿易戰；倘若無可避免，就會採取「與美國行動等量但不超過」的報復措施。亞洲社會政策研究所（ASPI）研究員羅素預期，南韓可能以在美國的高科技投資為由，尋求川普准予豁免關稅。

至於中國，雅洛斯依照先例推斷，或許會避免以牙還牙式的報復手段，改採其他工具，例如出口管制。

華勒斯認為，中國的終極報復手段，可能是對衝擊供應鏈的關鍵礦物實施出口管制。

CSIS中國問題專家甘迺迪說，中國若想報復，有各式各樣的手段可運用，除限制關鍵礦物出口之外，還可以懲罰在中國營運的美國跨國企業、拋售美國公債，或是放任人民幣貶值。