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WSJ：金主籲川普跟委國談判以減少無證客交換石油

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WSJ：金主籲川普跟委內瑞拉談判以減少無證客交換石油

記者顏伶如／即時報導
億萬富豪共和黨金主薩金特三世(Harry Sargeant III)。路透
億萬富豪共和黨金主薩金特三世(Harry Sargeant III)。路透

華爾街日報(WSJ)28日獨家報導，經常與總統當選人川普在海湖莊園(Mar-a-Lago)一起打高爾夫球的億萬富豪共和黨金主薩金特三世(Harry Sargeant III)，正在設法說服川普跟委內瑞拉強人總統馬杜洛(Nicolas Maduro)談判的好處，可以跟委國達成協議，以減少無證移民交換更多石油

報導指出，美國石油產業大亨與債券投資人都向川普建議，應該揚棄第一次執政時對馬杜洛施加最大壓力的策略，改為與馬杜洛交涉。

薩金特旗下「全球石油貨站公司」(Global Oil Terminals)採購的委內瑞拉瀝青，上周運抵距離川普佛羅里達州住所僅數哩之遙的棕櫚灘港(Port of Palm Beach)。這是川普第一任政府2019年初對委國石油祭出制裁以來，第一批從委內瑞拉運抵棕櫚灘港的瀝青貨運。

拜登政府上台之後，對盛產石油的委內瑞拉某些石油公司核發執照，讓兩國之間的生意往來得以重啟。企業界人士目前正對川普遊說指出，可以跟馬杜洛交涉如果委國能夠減少無證移民人數，就能對美國出口更多石油，對美國而言還有降低能源價格的好處。

報導指出，若能與馬杜洛達成協議，甚至可能出現「一石三鳥」的另一層好處：制衡美國其他兩個對手中國、俄羅斯。委內瑞拉遭到美國經濟制裁後，美國企業禁止開採或運輸委國原油，俄中兩國則在當地趁虛而入，建立地盤。

一名消息人士說，華府最近幾年對委內瑞拉實施「胡蘿蔔加大棒」(carrot-and-stick)的軟硬兼施策略，目標在於讓委國恢復民主，但現在則不應該把推動委國民主繼續當做第一優先項目。

「全球石油貨站公司」總裁、薩金特三世的兒子薩金特四世(Harry Sargeant IV)說：「高品質、低成本的委內瑞拉瀝青若能重新運到美國將對美國納稅人有利，這點無庸置疑。」他說，4萬3000桶液態瀝青貨運足以鋪設總長55哩道路，但制裁期間這些瀝青都以大幅折扣當做廉價燃油出售，等於讓中國經濟獲得補貼。

馬杜洛日前在電視談話中也釋放希望跟華府改善關係的訊息。他說，川普第一次執政時與委內瑞拉關係不好，「現在是新起點，讓我們共創雙贏」。

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