新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

候任總統川普宣布上台後將對所有中國進口商品加徵10%關稅，所有墨西哥、加拿大進口商品加徵25%關稅，有七大項目首當其衝。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)26日報導，候任總統川普宣布上台後將對所有中國進口商品加徵10%關稅 ，所有墨西哥 、加拿大 進口商品加徵25%關稅，首當其衝的七大項目包括：汽車與汽車零件、農產品、電子產品、油料、塑膠製品、機械與工業設備、鋼鋁製品。

報導指出，目前無法確定川普1月就職後會不會真的落實這些關稅提案，還是把這些提案當做談判策略之一。

根據國家廣播公司(NBC)分析，如果川普新政府實施關稅政策，美國民眾每年將負擔780億元。

新聞周刊報導，受到川普關稅政策影響最大的七個項目包括：

汽車與汽車零件

對美國來說，加拿大和墨西哥都是汽車與汽車零件的主要供應國，美國國內銷售的許多汽車是在加拿大或墨西哥組裝，或使用來自加、墨兩國零件。分析師說，關稅上路後將讓每輛新車售價提高1000元至5000元不等，因為引擎、變速器、輪胎等成本變貴。替換零件的價格同樣也將因為關稅走高。

農產品

加拿大和墨西哥對美國而言也是農產品進口大國，包括水果、蔬菜、肉品及乳製品。開徵25%關稅等於番茄、酪梨、牛肉、起司等美國民眾的日常消費項目都變得更貴。根據農業部統計，美國去年從墨西哥進口價值27億元的酪梨。

電子產品

包括智慧型手機在內等許多電子產品是在墨西哥組裝，或者使用墨西哥製造零件。開徵關稅將讓消費者商品價格提高，特別是高度仰賴墨西哥製造的電視機、筆記型電腦、家電產品。

油料

加拿大是對美國出口最多原油、精煉石油的國家，25%關稅將導致汽油價格與燃油價格雙雙走高，消費者在加油站加油時將能感受差異。

塑膠與塑膠製品

加拿大和墨西哥為美國提供使用於包裝、建築、消費者產品的大量塑膠材料與塑料製品，關稅將讓高度依賴塑膠的各行各業商家成本變重，消費者開銷增加。

機械與工業設備

加拿大、墨西哥出口許多使用於製造業及建築業的重機械、工程與工業器具到美國。美國產業的工業機械、鍋爐、電子設備等成本將因為關稅而增加，導致建築業、製造業推出計畫速度減緩，對企業造成打擊。

鋼鋁製品

加拿大是美國最主要的鋼鋁供應國，對建築業、汽車製造業及包裝產業影響重大，就連汽水鋁罐都將受到關稅波及。

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