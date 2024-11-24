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川普打破交接慣例拒簽過渡協議 外國金主捐款保密到家

編譯盧思綸／即時報導
美國候任總統川普的政權交接團隊尚未簽署過渡協議。(路透)
美國候任總統川普的政權交接團隊尚未簽署過渡協議。(路透)

美國候任總統川普當選迄今拒絕簽署過渡協議，將政權交接團隊的金主與利害團體保密到家，讓包含外籍人士等尋求新政府照顧的人士、企業能直接捐款而不被公開，他是首位規避這個漏洞的總統當選人，已經引發倫理專家警惕。

川普政權交接團隊正式名稱為「川普范斯2025過渡公司」（ Trump Vance 2025 Transition Inc.），這家公司尚未簽署由拜登政府提供的過渡協議，協議可供團隊至多720萬美元聯邦資金，用於支付準備接管政府的工作人員、車馬旅費及辦公場地等。

儘管川普團隊一再表示打算簽署協議，但是已經在9月、10月兩度超出聯邦規定期限。回顧美國歷任千名潛在政治任命者，包含川普第一任期，皆有遵循慣例。

紐約約翰杰刑事司法學院公共政策教授布朗（Heath Brown）指出，一旦捐款不公開，就不清楚每個人捐了多少錢、誰捐錢，以及捐款者獲得什麼回報。

紐約時報描述，目前的川普過渡團隊與其他歷屆過渡團隊一樣，都是「黑錢」設立的非營利組織，意思是這些團體通常不必揭露其捐款人，甚至不必向國稅局披露。但歷屆過渡團隊都接受由美國聯邦總務署提供的財務支援，也就依法遵行揭露捐款人資訊等規定。

捐大錢討好新政府的機會不會隨著選舉日結束，通常會將目標放在傳統的總統就職委員會（presidential inaugural committee），該委員會作為獨立於競選團隊和過渡團隊的機構，籌集資金為慶祝權力移交的政黨提供資金。

過渡資金不受聯邦選舉委員會和國稅局監管，允許相關非營利組織在不公開披露的情況下，接受外國人的捐贈。

不只如此，川普團隊也沒有和司法部簽署協議，導致聯邦調查局無法獲得授權調查被任命者背景。因此，報導稱，川普團隊外包私人公司審查候選人，也就是說，FBI永遠無法正確審查川普任命人選。

川普 國稅局 拜登

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