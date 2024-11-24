我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

金馬頒獎典禮轉播出包太多 觀眾怒吼「到底怎麼了」

川普新政府準國安顧問 呼籲俄烏上談判桌

中央社華盛頓24日綜合外電報導
準國家安全顧問沃茲呼籲烏克蘭和俄羅斯上談判桌。(路透)
準國家安全顧問沃茲呼籲烏克蘭和俄羅斯上談判桌。(路透)

美國總統當選人川普新政府的準國家安全顧問沃茲今天呼籲烏克蘭俄羅斯停止升級戰爭，並敦促雙方上談判桌。

法新社報導，沃茲（Mike Waltz）說：「我們必須讓這件事負責任地結束。我們必須恢復嚇阻、恢復和平，而且得在戰事沿著升級階梯攀爬之前達成，而不是對戰事升級作出回應。」

華府近日批准基輔運用美國提供的飛彈打擊俄羅斯境內目標，並且同意對烏克蘭提供地雷，引發莫斯科發射一枚試驗性中程彈道飛彈回應。

知名外交政策鷹派、美國陸軍特種部隊退役上校沃茲過去向來對俄羅斯採取批判立場，但是他跟川普一樣，也反對增援烏克蘭。

他今天告訴福斯新聞頻道（Fox News）：「川普總統對於必須結束這場衝突的立場已經非常明確…必須討論誰上談判桌、以協議或停戰的形式、如何讓雙方上談判桌，然後約定的架構為何？」

沃茲今天表示，已經與總統拜登的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）見面，他並警告外國敵手不要以為可以利用川普上任之前，於這幾個月討到便宜。

「對遠在天邊，近在眼前的我們敵手，如果以為此刻正是他們可以在兩個（華府）政府之間坐收漁利的機會，那他們就錯了…我們密切合作著。」

川普 烏克蘭 俄羅斯

上一則

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

下一則

共同社：美日擬制定飛彈部署計畫 因應台海緊急狀況

延伸閱讀

川普新周邊商品：電吉他 簽名版1把要價1萬元

川普新周邊商品：電吉他 簽名版1把要價1萬元
川普將親自坐鎮加薩停火談判 準白宮發言人：他是首席談判代表

川普將親自坐鎮加薩停火談判 準白宮發言人：他是首席談判代表
川普2.0團隊 意見領袖將改造醫衛體系 能上電視談議題獲青睞

川普2.0團隊 意見領袖將改造醫衛體系 能上電視談議題獲青睞
本最被看好卻險翻船…貝森特靠「公關」在財長肉搏戰中勝出

本最被看好卻險翻船…貝森特靠「公關」在財長肉搏戰中勝出

熱門新聞

川普團隊開始討論大幅修改糧食券、白卡等計畫，圖為緬因一處農貿市場的標語上允許使用糧食券。(美聯社)

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

2024-11-19 05:18
開票出口民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗失去大批亞裔選票的支持，是敗選原因之一。華人選民多支持共和黨總統候選人川普。圖為賀錦麗7月參加拉斯維加斯的亞裔支持造勢活大 。(美聯社)

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

2024-11-18 05:04
美國總統當選人川普。(美聯社)

美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲

2024-11-19 21:34
共和黨全國委員會共同主席、總統當選人川普的二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)。美聯社

川普建立政治王朝 二媳婦賴拉2028年可能接班

2024-11-22 08:58
川普將任命華府智庫「哈德遜研究所」研究員黃之瀚（Alex Wong）為總統特助兼首席副國家安全顧問。(報系資料照)

華裔前國務院資深官員黃之瀚 獲川普任命為副國家安全顧問

2024-11-22 22:16
針對川普明年1月就任總統後將展開的大規模遣返無證移民的行動，民主黨籍的波士頓市華裔市長吳弭受訪表示，波士頓不會配合川普的這一行動。(美聯社)

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

2024-11-20 14:44

超人氣

更多 >
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂
華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡
趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片

趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片
比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」
爾灣男扮屋主等快遞 拿到蘋果電腦快閃

爾灣男扮屋主等快遞 拿到蘋果電腦快閃