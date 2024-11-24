川普新政府準國安顧問 呼籲俄烏上談判桌

準國家安全顧問沃茲呼籲烏克蘭和俄羅斯上談判桌。(路透)

美國總統當選人川普 新政府的準國家安全顧問沃茲今天呼籲烏克蘭 和俄羅斯 停止升級戰爭，並敦促雙方上談判桌。

法新社報導，沃茲（Mike Waltz）說：「我們必須讓這件事負責任地結束。我們必須恢復嚇阻、恢復和平，而且得在戰事沿著升級階梯攀爬之前達成，而不是對戰事升級作出回應。」

華府近日批准基輔運用美國提供的飛彈打擊俄羅斯境內目標，並且同意對烏克蘭提供地雷，引發莫斯科發射一枚試驗性中程彈道飛彈回應。

知名外交政策鷹派、美國陸軍特種部隊退役上校沃茲過去向來對俄羅斯採取批判立場，但是他跟川普一樣，也反對增援烏克蘭。

他今天告訴福斯新聞頻道（Fox News）：「川普總統對於必須結束這場衝突的立場已經非常明確…必須討論誰上談判桌、以協議或停戰的形式、如何讓雙方上談判桌，然後約定的架構為何？」

沃茲今天表示，已經與總統拜登的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）見面，他並警告外國敵手不要以為可以利用川普上任之前，於這幾個月討到便宜。

「對遠在天邊，近在眼前的我們敵手，如果以為此刻正是他們可以在兩個（華府）政府之間坐收漁利的機會，那他們就錯了…我們密切合作著。」