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美國若取消中國最惠國待遇 平均關稅將升至60%

中央社台北24日電
美國之音報導指出，目前美國對中國進口產品平均稅率為19.3%，若取消PNTR，對中國的平均關稅將升至60%以上。(美聯社)
美國之音報導指出，目前美國對中國進口產品平均稅率為19.3%，若取消PNTR，對中國的平均關稅將升至60%以上。(美聯社)

美國國會近日的報告建議取消中國「永久正常貿易關係」（PNTR）地位。美國之音報導指出，目前美國對中國進口產品平均稅率為19.3%，若取消PNTR，對中國的平均關稅將升至60%以上。

美國之音中文網今日報導，美國國會美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）近日遞交年度報告，首次正式建議美國國會應取消中國的永久正常貿易關係地位。

美國國會眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）此前也推出法案，同樣要求正式終止中國的PNTR地位。今年9月，美國國會參議院也有議員推出類似法案，關鍵發起人之一是被當選總統川普（Donald Trump）提名為國務卿的盧比歐（Marco Rubio）。

兩項議案都具體指出，要對中國進口的消費電子產品、工具機、太陽能設備等廣泛產品徵收100%的關稅。

申萬宏源證券首席經濟學家趙偉指出，若美國取消中國PNTR，美國非最惠國關稅平均稅率為42%，疊加301條款下約20%的關稅，對中國的平均關稅將升至60%以上。

美國給予最惠國的關稅稅率平均為2.2%，但根據彼得森國際經濟研究所報告，截至2023年6月，美國從中國進口產品的平均關稅稅率約為19.3%。中國出口至美國的商品中有48%已不再享有最惠國待遇稅率。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）貿易專家芮恩希（William Reinsch）表示，鑒於以上，取消中國的PNTR地位「象徵意義大於實質意義」，而且美國可能會因此違反世界貿易組織（WTO）的規定。

芮恩希指出，真正會給中國帶來影響的是在美國的「進口關稅表」（Harmonized Tariff Schedule）中特別為中國創建第3欄，對中國產品施加專門關稅。此舉可能真的會使雙方經濟脫鉤。美國「進口關稅表」第1欄適用於享受永久正常貿易關係地位的WTO成員國，第2欄則是沒有該地位的國家。

若美國真的取消中國PNTR，芮恩希認為中國可能實施報復措施，停止購買美國農產品，或對關鍵礦物出口進行管制。

不過根據彼得森國際經濟研究所的分析報告，一旦取消中國的PNTR地位，對美國經濟也會造成影響。美國的通膨率將上升，股市會下跌，農業、耐用品製造業和採礦業受到的打擊最大。

永久性正常貿易關係即原來的最惠國待遇，但不需年審。美國國會在2000年通過給予中國永久正常貿易關係地位。如果美國取消了中國的PNTR地位，中國貿易地位將降至與北韓、古巴、俄羅斯等國家的同水平。

關稅 稅表 WTO

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