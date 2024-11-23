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川普新內閣完整名單出爐 羅林斯獲提名農業部長

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當選2周半 川普內閣完整名單出爐 羅林斯獲提名農業部長

中央社華盛頓23日綜合外電報導
前白宮幕僚羅林斯獲提名出任新政府的農業部長。(美聯社)
前白宮幕僚羅林斯獲提名出任新政府的農業部長。(美聯社)

美國總統當選人川普今天提名前白宮幕僚羅林斯（Brooke Rollins）出任新政府的農業部長，至此新內閣的提名工作已經全數完成。

美聯社報導，羅林斯將接替現任總統拜登的農業部長威薩克（Tom Vilsack），後者負責與農業、林業、畜牧業、食品品質和營養相關的政策、法規與援助計畫。

在美國大選落幕後的2周半之後，川普已完成所有內閣人選的提名。

在競選期間，川普並未詳細說明其農業政策，但如果他兌現徵收廣泛關稅的承諾，農民可能會受到影響。

在川普首度執政期間，中國等國家曾透過向玉米和大豆等美國出口農產品徵收報復性關稅，以回應川普的關稅措施。對此，川普則宣布向農民提供數十億美元巨額補助，協助他們撐過貿易戰。

羅林斯現任保守派智庫「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute，AFPI）執行長。AFPI一般被稱為共和黨的「影子白宮團隊」。

路透報導，羅林斯還曾在川普任內擔任國內政策會議（Domestic Policy Council）代理主席。兩人私交甚篤，川普常在私下場合誇讚她，她被視為川普圈內溫和派國策顧問之一。

此外，她也曾在川普的首個總統任期內任職美國創新辦公室（Office of American Innovation），此單位的任務是強化政府效率和消除官僚。

川普 關稅 白宮

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