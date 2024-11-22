全案撤銷？川普「封口費」案宣判 紐約法官無限期推遲

川普在曼哈頓法院出庭。（路透）

紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)22日表示，他決定推遲當選總統川普 所涉「封口費 」案的宣判，將等待聽取辯方關於撤銷此案的論點以及檢方的回應。

當天一份法庭文件顯示，默欽決定取消原定於11月26日的宣判。他要求川普方面在12月2日前提交撤銷此案的動議，並要求紐約檢方在12月9日前就相關動議作出正式回應。他將在審查各方提交的文件後再做出有關總統豁免權的裁決。

媒體稱，默欽沒有設定新的宣判日期，意味著他無限期推遲了「封口費」案的宣判。此前，川普律師團隊以總統豁免權為由要求默欽撤銷此案，而紐約曼哈頓地區檢察官辦公室則向默欽建議考慮凍結此案直至川普總統任期結束。

「封口費」案是指川普涉嫌在2016年總統選舉前挪用競選經費並偽造商業記錄向女星丹尼爾斯支付「封口費」的刑事案件。今年5月，川普被曼哈頓陪審團裁定在「封口費」案中34項罪名成立。

自2021年離開白宮後，川普一度面臨多項刑事訴訟 。今年7月，美國聯邦最高法院裁定，川普在擔任總統期間因「官方行為」被起訴享有豁免權。今年11月，在川普贏得總統選舉後，美國司法部官員認為當前已沒有足夠空間繼續對川普提起有關涉嫌推翻2020年總統選舉結果以及處理機密文件不當的刑事訴訟。