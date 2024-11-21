我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？

受惠經濟成長股票被追捧 道指漲逾450點

馬斯克：我只喜歡與川普相處 內閣人選跟我沒什麼關係

編譯陳律安／綜合外電
馬斯克（左）與川普關係密切，幾乎形影不離。美聯社
馬斯克（左）與川普關係密切，幾乎形影不離。美聯社

馬斯克說，他幾乎沒有對川普的內閣人選表示任何意見。

Business Insider報導，馬斯克20日在自家社群平台X貼文說：「明白來說，儘管我對一些內閣人選提供了意見，但許多決策是在我不知情的情況下進行，也百分之百是川普的決策。」

馬斯克回應紐約郵報關於他與準總統川普關係的報導時說：「我很享受與川普共度的時光。我實際的經驗是，他是一個大好人，很有幽默感，從未見過他做任何不好的事。」

不過，馬斯克對內閣人選並未多所置喙的說法，似乎有待商榷；因為根據Axios的報導，早已是川普佛州海湖莊園常客的馬斯克，日前在莊園的一次聚會上，與川普的長期顧問埃普斯坦，就司法部高階官員與白宮法律顧問的任命爆發激烈衝突。

在川普勝選後，馬斯克的政治影響力與日俱增。他是川普競選活動的一大金主，透過自己籌組的美國政治行動委員會（America PAC）捐獻近1.19億美元。

他與川普的緊密連結相當有價值；多家媒體報導，馬斯克參與了川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話；與Google執行長皮伽（Sundar Pichai）的通話，馬斯克也沒缺席。

川普也在本月12日宣布，馬斯克將與企業家拉馬斯瓦米共同領導政府效率部；鑒於政府效率部不是正式的政府部會，因此馬斯克不具閣員身分。

川普 馬斯克 澤倫斯基

上一則

當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？

延伸閱讀

德州主動獻地給川普 用途是這個...

德州主動獻地給川普 用途是這個...
馬斯克曝政府瘦身計畫 1周5天進辦公室逼公務員離職？

馬斯克曝政府瘦身計畫 1周5天進辦公室逼公務員離職？
川普當選後恐迎關稅加徵 李強傳將與外企高層會面

川普當選後恐迎關稅加徵 李強傳將與外企高層會面
CNN：MSNBC新聞頻道命運如何恐由川普決定

CNN：MSNBC新聞頻道命運如何恐由川普決定

熱門新聞

川普團隊開始討論大幅修改糧食券、白卡等計畫，圖為緬因一處農貿市場的標語上允許使用糧食券。(美聯社)

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

2024-11-19 05:18
開票出口民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗失去大批亞裔選票的支持，是敗選原因之一。華人選民多支持共和黨總統候選人川普。圖為賀錦麗7月參加拉斯維加斯的亞裔支持造勢活大 。(美聯社)

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

2024-11-18 05:04
美國總統當選人川普。(美聯社)

美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲

2024-11-19 21:34
獲川普提名執掌政府效率部的特斯拉執行長馬斯克擬推動大砍政府開支，拜政府推行的退伍軍人健保、住屋補助及學貸減免等計畫將首當其衝。(路透)

馬斯克砍政府開支 學貸等10大項目首當其衝

2024-11-16 21:30
在競選期間表現出色的華裔史蒂芬．張，將出任川普的白宮連絡室主任。（路透）

言詞犀利、性格剛烈 川普華裔發言人接白宮通訊主任

2024-11-15 21:15
2017年，福斯新聞節目主持人赫塞斯採訪時任美國總統川普。路透

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

2024-11-16 09:42

超人氣

更多 >
12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則

12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶
近400人聚集南加華人區市府 反建遊民屋 質疑開發商

近400人聚集南加華人區市府 反建遊民屋 質疑開發商
這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘