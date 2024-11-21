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當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？

世界新聞網王若馨／即時報導
佛州前國會眾議員蓋茨。（路透資料照）
佛州前國會眾議員蓋茨。（路透資料照）

佛州前國會眾議員蓋茨（Matt Gaetz）21日回絕司法部長提名，震驚華府，由於蓋茨在獲得川普提名後，已辭去眾議員職務，所以接下來大家問的是：那他能夠回頭繼續當眾議員嗎？

蓋茨是國會第118屆眾議員，並在11月5日舉行的大選中，成功連任佛州國會第一選區議員；不過，他在上周三已提出辭呈，表明辭去第118屆眾議員一職，並在辭職信中告訴眾院議長強生（Mike Johnson），他不打算續任第119屆眾議員。

由於國會職位的公共責任性質，辭職信一旦提交並被接受，幾乎無法撤回。

根據佛州法律第100.101條第4款規定，必須舉行特別選舉以填補在眾院的席位空缺，蓋茨可以選擇參加特別選舉。

佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）負責宣布特別選舉的日期；通常從宣布選舉到實際舉行，可能需要數周至數月時間，具體時間表將由州長辦公室決定。

蓋茨此前因涉及性行為不當指控而受到眾院道德委員會的調查，但在他辭去眾議員職務後，眾院道德委員會對他的調查已經終止；根據眾院規定，該委員會僅對現任議員擁有管轄權。

如果蓋茨透過特別選舉重新當選第119屆眾議員，他的過往調查可能被道德委員會重啟；如果之前的調查尚未形成結論，道德委員會可以選擇繼續調查，即使已有結論，根據新事實或新任期中的相關行為，調查仍可能擴大或重新啟動。

另外，由於佛州參議員魯比歐（Marco Rubio）可望出任國務卿，德桑提斯有權任命蓋茨為臨時參議員，以填補魯比歐留下的空缺；當然，如果德桑提斯真的這麼做，勢必引發政治爭議。

佛州另一位參議員、甫在參院多數黨領袖選舉中落敗的史考特（Rick Scott）對此想法表示開放態度，他對Politico新聞網站說，川普總統的二媳婦、共和黨全國委員會共同主席賴拉·川普（Lara Trump）非常適合這個位置，但蓋茨也是個不錯的候補人選。

蓋茨也可以在川普政府中擔任非內閣顧問，無需通過參院確認程序。

蓋茨 眾議員 佛州

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