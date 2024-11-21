麥克曼在WWE舞台被高舉重摔影片引起網路瘋傳

麥克曼(左)過去在WWE舞台被高舉重摔的橋段影片近日引起網路瘋傳。(擷自X平台@News is Dead)

總統當選人川普 提名的教育部 長麥克曼(Linda McMahon)曾在川普第一任期小型企業署(Small Business Administration)署長，從政之前是世界摔角娛樂公司(World Wrestling Entertainment，WWE)董事長兼執行總裁。福斯新聞網(Fox News)21日報導，麥克曼過去在WWE舞台被高舉重摔的橋段影片近日引起網路瘋傳，網路上也有麥克曼與兒女角力、互甩耳光的WWE其他演出短片。

Only in U.S. politics — here’s Knox County Mayor Glenn Jacobs, aka Kane, delivering a Tombstone Piledriver to Donald Trump’s pick for U.S. Secretary of Education, Linda McMahon on WWE.



America is back! 🇺🇸 pic.twitter.com/OdmfM9jxYG — News is Dead (@newsisdead) 2024年11月20日

福斯新聞網報導指出，麥克曼「並不是走學校圖書館員路線的教育部長」。

麥克曼的丈夫、前任職業摔角選手文森‧麥克曼(Vince McMahon)是世界摔角娛樂公司創辦人，數十年來她積極參與夫妻兩人共同經營的摔角娛樂事業，WWE草創時期經常親自上場擔任演出角色。

名稱為「新聞已死」(News is Dead)的社群媒體X帳戶，20日上傳麥克曼過去在WWE活動舞台上被高舉重摔的影片。將她抱起重摔的對手在摔跤圈的藝名為「凱恩」(Kane)，本名賈克布(Glenn Thomas Jacobs)，2018年迄今是田納西州 諾克斯郡(Knox County)郡長。

「新聞已死」發文寫道：「只有美國政治才有，又名凱恩的諾克斯郡郡長賈克布，在WWE對川普提名的教育部長麥克曼使出一記墓碑打樁機(Tombstone Piledriver)。美國又回來了。」

影片畫面顯示，麥克曼被賈克布摔在地上之後，躺著不動。

根據報導，這個橋段來自2000年代初期的「周一晚間赤手空拳秀」(Monday Night Raw)；WWE草創時期，麥克曼與女兒史蒂芬妮(Stephanie McMahon)、兒子尚恩(Shane McMahon)參與系列演出，某些演出情節是兒女對她還手。

報導指出，麥克曼2009年在康乃狄克州教育委員會(Connecticut Board of Education)任職時曾對議員表示，教育是她追求的人生志願，以前曾經考慮當老師。麥克曼兩度在康州參選聯邦參議員落敗，2010年輸給布魯曼索(Richard Blumenthal)，2012年敗給墨菲(Chris Murphy)。

川普成為2016年共和黨總統候選人之後，麥克曼贊助600萬選舉獻金。2020年，麥克曼擔任「美國第一行動」(America First Action)超級政治行動委員會主席力挺川普角逐連任，川普敗選後她協助創立挺川智庫「美國第一政策研究中心」(America First Policy Institute)，為川普重返白宮擬訂策略。