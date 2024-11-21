加拿大擔心川普大規模遣返行動 將讓無證客往北遷徙

一名加拿大皇家騎警（RCMP）官員告訴移民在從紐約州到魁北克尋求庇護者的羅克瑟姆路進入加拿大之前閱讀新的邊境標誌。（路透）

總統當選人川普多次表示上台首日便將落實大規模遣返無證移民的競選承諾，紐約時報21日報導，加拿大 當局擔心川普計畫恐讓大量無證客往北遷徙；美國與加拿大交界5525哩，是全球各地兩國之間最長邊界，向來關係密切的兩個盟友，未來卻可能因為邊境 問題產生嫌隙。

根據美國海關及邊境保護局統計，從2023年10月至2024年9月之間，紐約州、佛蒙特州、新罕布夏州與魁北克省(Quebec)交界地帶遭到逮捕的無證移民累計超過1萬9300人，與一年之前的相同期間相比增加300%，遭逮捕的無證移民當中超過1萬2000人是印度公民，顯示想要前往美國的印度無證客已經逐漸由加拿大闖關。

報導指出，加拿大官員正在草擬計畫，準備在邊境地帶加強巡邏，同時添購車輛、在紐約州與魁北克省邊境附近成立緊急應變中心，為川普上台後可能出現的無證客湧潮提前部署。

川普新內閣首長人選也注意到美國北部邊境的無證客問題。川普提名的「邊境沙皇」(Border czar)霍曼(Tom Homan)曾說，美加邊境是嚴重的安全弱點，因為從加拿大入境美國時，檢查手續非常鬆散。

紐約時報分析，對於邊境問題的憂慮讓加拿大看待無證移民的態度，在川普第一次執政與即將上台的第二次執政之間，形成明顯對比。

川普第一任執政時限縮庇護政策，在美墨邊境拆散無證移民家庭，加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)則對尋求庇護的外籍人士表示歡迎，在社群媒體發文加註「歡迎來加拿大」(#WelcomeToCanada)關鍵詞。

現金加拿大社會氛圍截然不同，許多加拿大人認為，疫情結束後合法移民增加，導致房屋等資源受到擠壓，杜魯多政府遭到輿論批評之後，開始減少合法移民。

杜魯多也宣布將擴大遣返非法移民 ，統計顯示，今年夏天從加拿大邊境進入美國的無證移民，人數創下歷年新高。

負責守護邊境的加拿大皇家騎警(Royal Canadian Mounted Police，RCMP)發言人波瑞爾(Charles Poirier)說，目前正在擴大編制、增購車輛以及增設臨時拘留所、作業處理中心。他說，加國官員估計無證客入境潮應該在川普就職典禮前就開始。

最近幾年，合法移民與前來落腳的尋求庇護者同時增加，已讓魁北克省感到不勝負荷。魁北克省長雷哥(Francois Legault)日前在記者會上說：「問題不在移民，而是人數。」

雷哥說：「我們已經有太多人了，不應該讓問題變得更嚴重。」