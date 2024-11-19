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國會首名公開跨性別議員 恐被禁入女廁

記者胡玉立／即時報導
首位公開跨性別身分的政治人物、民主黨籍德拉瓦州參議員麥布萊德(Sarah McBride)兩周前當選聯邦眾議員，寫下美國國會歷史。(歐新社)
首位公開跨性別身分的政治人物、民主黨籍德拉瓦州參議員麥布萊德(Sarah McBride)兩周前當選聯邦眾議員，寫下美國國會歷史。(歐新社)

首位公開跨性別身分的政治人物、民主黨籍德拉瓦州參議員麥布萊德(Sarah McBride)兩周前當選聯邦眾議員，寫下美國國會歷史；贏得連任的南卡羅來納州共和黨籍聯邦眾議員南西‧梅絲(Nancy Mace)18日提出修改眾院規則決議案，要求禁止跨性別者進入國會大廈女廁。

梅絲提出決議案的時間，距離麥布萊德明年1月宣誓就職，不到兩個月。梅絲表示，「麥布萊德沒有發言權。我的意思是，這位生理男性，不屬於女性空間、女性浴室、更衣室」。

梅絲是首位從南卡州要塞軍校(The Citadel - The Military College of South Carolina)畢業的女性，她經常表示她正設法彰顯共和黨「支持女性」。她向美國有線電視新聞網(CNN)表示，「這是個硬要闖入女性空間的生理男性，我不會容忍的」。

麥布萊德18日稍晚在X平台回應道，「美國人每天和那些與自己人生旅程不同的人共同工作，以尊重的方式相互往來；我希望國會議員也能表現出相同善意。」「這是極右翼極端分子的公然企圖，目的是轉移人們注意力，讓人忽視以下事實：他們對國人面臨的問題沒有真正的解決方案」。

麥布萊德並表示，「我們應該專注於降低住房、醫療保健和兒童保育成本，而不是製造文化戰爭」。

眾院議長強生(Mike Johnson)表示，他正努力接待每一位國會議員。他拒絕承認共和黨計畫具體細節，只表示，「這是國會以前從未解決過的問題」。

近年來，針對跨性別者使用與其性別認同相關的衛浴設施的類似禁令，已引發爭議，尤其是在學校；支持者認為這些禁令措施是在保護學生，批評者則認為這些措施不人道且沒有必要。

2023年，共和黨領導的多個州立法機構通過法案，禁止跨性別學生使用與其性別認同相關的更衣室和浴室。美國最大的LGBTQ倡議團體「人權運動」(Human Rights Campaign)稱，這是「『浴室法案』最盛大的一年」。

甫贏得連任的南卡羅來納州共和黨籍聯邦眾議員南西‧梅絲(Nancy Mace)18...
甫贏得連任的南卡羅來納州共和黨籍聯邦眾議員南西‧梅絲(Nancy Mace)18日提出修改眾院規則決議案，要求禁止跨性別女性進入國會大廈女廁。(美聯社)

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