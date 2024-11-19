華郵：川普若完成改革房利美及房地美 房貸恐變重

華盛頓郵報報導，川普若落實第一任期未能完成的計畫，讓房利美、房地美徹底脫離聯邦掌控，房貸負擔恐將變重，房地產市場陷入混亂。(路透)

華盛頓郵報19日報導，川普 第一任執政期間優先施政目標之一便是切割半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)及房屋貸款 抵押公司房地美(Freddie Mac)，但因新冠疫情發生而作罷，經濟學者與房市專家指出，川普再次上台若能落實第一任期未能完成的計畫，讓房利美、房地美徹底脫離聯邦掌控，房貸負擔恐將變重，房地產市場陷入混亂。

美國抵押貸款銀行協會(Mortgage Bankers Association)首席經濟學家弗拉塔東尼(Mike Fratantoni)指出，房利美、房地美面臨改革已經不是「會不會」(whether)的問題，而是「怎麼做」(how)。

報導指出，聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency，FHFA)監督的房利美、房地美，跟美國房屋貸款息息相關，受到消費者高度歡迎的30年固定利率房貸，若沒有房利美、房地美就不可能存在。房利美與房地美並不是直接提供房屋貸款，而是在房貸二級市場收購貸款，整合包裝之後發行機構債券 或抵押債券。 全美現有房屋貸款約半數是由房利美與房地美擔保。

川普幕僚希望川普再次上台之後，能完成第一任內未能做完的房利美、房地美改革。許多保守派人士認為，政府不應直接控制規模如此龐大的機構，房利美、房地美與執政黨的政治政策之間應該設立緩衝機制。

川普第一任內，住房金融局局長卡拉布里亞(Mark Calabria)力推房利美及房地美改革。報導指出，卡拉布里亞可望再度加入川普執政團隊。

卡拉布里亞接受華盛頓郵報訪問時說，房利美、房地美應該改為私有化，如果改革過程可以讓投資人放心，知道房貸債券仍然沒有風險，就不會造成房貸利率走高。

報導指出，川普上台後可能繞過國會，完成房利美、房地美改革。其中一種假設情境為：財政部與住房金融局同意放棄對房利美、房地美的監管權，但持續保留一年或兩年盈利，接下來財政部與住房金融局若為房貸提供擔保，則向改為私有化之後的房利美、房地美收費。