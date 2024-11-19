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華郵：川普若完成改革房利美及房地美 房貸恐變重

記者顏伶如／即時報導
華盛頓郵報報導，川普若落實第一任期未能完成的計畫，讓房利美、房地美徹底脫離聯邦掌控，房貸負擔恐將變重，房地產市場陷入混亂。(路透)
華盛頓郵報報導，川普若落實第一任期未能完成的計畫，讓房利美、房地美徹底脫離聯邦掌控，房貸負擔恐將變重，房地產市場陷入混亂。(路透)

華盛頓郵報19日報導，川普第一任執政期間優先施政目標之一便是切割半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)及房屋貸款抵押公司房地美(Freddie Mac)，但因新冠疫情發生而作罷，經濟學者與房市專家指出，川普再次上台若能落實第一任期未能完成的計畫，讓房利美、房地美徹底脫離聯邦掌控，房貸負擔恐將變重，房地產市場陷入混亂。

美國抵押貸款銀行協會(Mortgage Bankers Association)首席經濟學家弗拉塔東尼(Mike Fratantoni)指出，房利美、房地美面臨改革已經不是「會不會」(whether)的問題，而是「怎麼做」(how)。

報導指出，聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency，FHFA)監督的房利美、房地美，跟美國房屋貸款息息相關，受到消費者高度歡迎的30年固定利率房貸，若沒有房利美、房地美就不可能存在。房利美與房地美並不是直接提供房屋貸款，而是在房貸二級市場收購貸款，整合包裝之後發行機構債券或抵押債券。 全美現有房屋貸款約半數是由房利美與房地美擔保。

川普幕僚希望川普再次上台之後，能完成第一任內未能做完的房利美、房地美改革。許多保守派人士認為，政府不應直接控制規模如此龐大的機構，房利美、房地美與執政黨的政治政策之間應該設立緩衝機制。

川普第一任內，住房金融局局長卡拉布里亞(Mark Calabria)力推房利美及房地美改革。報導指出，卡拉布里亞可望再度加入川普執政團隊。

卡拉布里亞接受華盛頓郵報訪問時說，房利美、房地美應該改為私有化，如果改革過程可以讓投資人放心，知道房貸債券仍然沒有風險，就不會造成房貸利率走高。

報導指出，川普上台後可能繞過國會，完成房利美、房地美改革。其中一種假設情境為：財政部與住房金融局同意放棄對房利美、房地美的監管權，但持續保留一年或兩年盈利，接下來財政部與住房金融局若為房貸提供擔保，則向改為私有化之後的房利美、房地美收費。

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