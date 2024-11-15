川普打破傳統 部分內閣人選跳過FBI背景調查

過去總統提名內閣人事，都需要先經過聯邦調查局深入調查，但川普的第二任提名閣員人選，都未經FBI背景調查。由左至右為提名國防部長赫塞斯、國安部長諾姆、中情局長拉特克利夫。(美聯社)

二戰時期美國為避免內閣人選涉及未知外國關係或可能引發其他國安問題，都必須接受聯邦調查局(FBI )背景調查。不過知情人士透露，總統當選人川普 決定某些人選將跳過此調查，考慮改由民間公司審查他們的背景。

有線電視新聞網(CNN)報導，了解內情的人士稱川普及盟友認為FBI系統行動緩慢且存在問題，可能會阻礙川普迅速開始實施議程的腳步。一些川普顧問在大選前開始發送一份備忘錄，敦促川普繞過他任命的某些人的傳統背景調查程序，並建議雇用民間機構而非執法部門，讓這些研究人員可以較快地進行背景調查。

規避調查將違反華府長期以來的傳統，反映出川普深刻不信任國家安全機構，他先前多次聲稱它們是「深層政府」(deep-state)國家機器之一；消息人士稱 ，川普私下質疑執法單位背景調查的必要性。

川普提出的爭議人選包括甫辭去佛州聯邦眾議員的蓋茨 (Matt Gaetz)出任司法部長，他多年來陷入司法部和眾議院的性醜聞相關之操守調查；前夏威夷州眾議員加巴德(Tulsi Gabbard)擔任國家情報總監，她似乎經常胳膊向外，包括對俄國總統普亭(Vladimir Putin)、敘利亞領袖阿塞德(Bashar al-Assad)等對手國家領導人或殘暴獨裁者，引起質疑。

無論如何總統在決定分享情報、提名的人選握有最終決定權，也可以決定最終向FBI提交的名單要納入誰。川普上任總統後可以繞過程序並直接授予安全許可，就像他第一任期內便向女婿庫許納(Jared Kushner)授予安全許可、讓他擔任資深顧問，當時庫許納因為潛在利益衝突的問題，導致批准過程陷入困境。

CNN先前報導指出川普下令向大約25位人員發放許可，這些人的申請最初因潛在國安問題而被拒絕。如果蓋茨不參與審查，FBI仍可以應參議院的要求嘗試基本調查，但一位熟悉過程的人士指出，未經蓋茨本人同意還是很難收集一些資料。