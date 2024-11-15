言詞犀利、性格剛烈 川普華裔發言人接白宮通訊主任

在競選期間表現出色的華裔史蒂芬．張，將出任川普的白宮連絡室主任。（路透）

總統當選人川普 15日任命在總統競選過程中言詞犀利、格鬥性格強烈的競選團隊發言人、華裔公關總監史蒂芬．張(Steven Cheung)出任白宮 通訊主任，領導白宮通訊辦公室。

戈爾 接人事辦公室主任

川普同時宣布，他的盟友兼商業夥伴、超級政治行動委員會負責人戈爾(Sergio Gor)，將擔任總統人事辦公室主任。

川普聲明表示，「自我2016年首次競選總統以來，史蒂芬．張和戈爾就是我信賴的顧問，他們一路捍衛美國優先原則，終至取得2024年歷史性勝利。」

史蒂芬．張打從擔任川普2016年競選團隊發言人，即以反應快速、用字遣詞尖刻粗暴具攻擊性出名。他曾毫不留情批評反對川普者患有「川普精神錯亂綜合症」、「腦殘」、「肉腳」、「騙子」、「雪花」等。

史蒂芬父母 是中國移民

現年41歲的史蒂芬．張，在加州 沙加緬度長大，大學雙主修政治學與電腦科學。他父母是中國移民，母親在日本成長；後來父母赴美開餐廳並投資小生意。

大學畢業後，史蒂芬．張曾至時任加州州長阿諾史瓦辛格辦公室實習。後來陸續到加州、德州和內華達州候選人團隊從事公關工作。2008年加入共和黨籍馬侃(John McCain)總統競選團隊擔任行政助理。

史蒂芬．張2016年投靠川普陣營前的工作是終極格鬥冠軍賽(UFC)公關主管；憑著獨特的政治及終極格鬥冠軍賽公關經歷，他以草莽對味風格在川普陣營一路晉升，成為川普最倚重發言人之一。

在競選期間表現出色的華裔史蒂芬．張，將出任川普的白宮連絡室主任。（美聯社）

媒體形容史蒂芬．張聰明過人，深諳社群媒體操作，幾乎不間斷地發布陽剛訊息滿足川普核心支持者；他每天清晨6時上工，高度自律，以讓老闆川普勝選為唯一使命。

史蒂芬．張在川普首度入主白宮時，也做過類似白宮通訊主任工作，並領導2017年川普提名最高法院大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)的幕後溝通工作。即使川普2020年總統大選失利、2021年1月6日發生國會暴亂，史蒂芬．張始終支持川普。他並誓言，一旦川普重回白宮，過往批評者將被「徹底粉碎」。

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