我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年僅27歲 李威特獲任最年輕白宮發言人

言詞犀利、性格剛烈 川普華裔發言人接白宮通訊主任

川普回鍋 末日博士：如果美國限制買台灣晶片就太蠢了

中央社台北15日電
美國經濟學家羅比尼。記者林俊良／攝影
美國經濟學家羅比尼。記者林俊良／攝影

美國總統當選人川普將重返白宮，各界緊盯他後續政策，並聚焦對半導體產業影響。有「末日博士」之稱的美國經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）今天表示，發展人工智慧需要台灣的晶片，「如果美國限制買台灣晶片就太愚蠢了」。

經濟日報與第一銀行今天共同主辦2024大師論壇，邀請紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼來台，專題演講「美國總統大選後的世界經濟展望」。

羅比尼認為，川普入主白宮之後，美中衝突就算不嚴重，也仍會延續；而川普曾經拋出許多政見，但政策影響互相矛盾，很多細節或許川普想都沒想過，目前還很難說川普政策帶來的影響，單就對美國經濟而言，有些會有正面效果、有些則負面。

羅比尼認為，若川普啟動貿易戰，亞洲可能受到嚴重負面衝擊，除了川普緊盯的中國，亞洲因在全球供應鏈扮演要角，也會受創。

而川普競選期間，曾揚言台灣應該向美國交「保護費」，並指出台灣偷了美國的晶片生意，這讓外界高度關注川普是否會將制裁大刀揮向台灣。

羅比尼對此表示，「如果美國限制買台灣晶片就太愚蠢了」，他指出，台灣對美出口快速成長，一方面是為了滿足美國的需求，因為大家都在發展人工智慧，事實上，輝達很多晶片是台積電做的。

羅比尼指出，台灣廠商也已赴美國投資，畢竟美國不可能一夕之間，蓋出好幾座晶圓廠，他認為，如果美中緊張關係沒有升級，未來台灣在科技領域的優勢應會持續，但緊張關係升溫的話，則可能生變。

台灣目前製造業呈現兩極化表現，高科技產業亮麗，傳產一片低迷，羅比尼建議，業界不能再仰賴傳統競爭優勢，政府也須持續投資人才，培養高技術勞工，台灣在AI領域已有傑出表現，是必須持續發展的方向，只是轉型過程必須妥善管理，「但相信台灣有科技加持，表現會比其他人更好」。

大選熱門話題

川普 晶片 白宮

上一則

川普就任總統 澤倫斯基「確定」俄烏戰爭將提早結束

下一則

言詞犀利、性格剛烈 川普華裔發言人接白宮通訊主任

延伸閱讀

川普關稅政策嚇到Breville咖啡機？趁亞馬遜降價可囤貨

川普關稅政策嚇到Breville咖啡機？趁亞馬遜降價可囤貨
新政府專注俄烏戰爭 川普：俄羅斯烏克蘭必須停下來

新政府專注俄烏戰爭 川普：俄羅斯烏克蘭必須停下來
不同於反川阿諾 史特龍讚川普如「華盛頓第二」

不同於反川阿諾 史特龍讚川普如「華盛頓第二」
美大選後首位見川普外國領導人 阿根廷總統拔頭籌

美大選後首位見川普外國領導人 阿根廷總統拔頭籌

熱門新聞

在總統當選人川普9日晚間於真實社群平台發聲明表示不會邀請前國務卿龐培歐入閣後，龐培歐10日首次對此發文回應。(擷自X@Mike Pompeo)

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

2024-11-10 15:43
國會選舉開票在美東時間5日晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

美聯社終於宣布共和黨眾院過半 藍209 Vs. 紅218

2024-11-13 15:30
民主黨全國委員會(DNC)的全國財政委員會成員李林笛(Lindy Li)9日批評賀錦麗的競選活動是「耗費10億元的災難」。(截圖自Fox News電視畫面)

賀錦麗敗選 DNC成員批「災難」：籌10億還能負債2000萬

2024-11-10 11:51
總統當選人川普(右)13日上午與共和黨國會眾議員見面時開億萬富豪馬斯克(左)的玩笑說，馬斯克「一直不想回家，我又沒辦法把他甩開」。圖為兩人10月5日在賓州的造勢行程中。(美聯社)

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

2024-11-13 19:43
川普傳出已邀共和黨眾議員紐約州眾議員斯特凡尼克擔任美國駐聯合國大使。（美聯社）

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

2024-11-11 10:00
(取自YouTube)

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

2024-11-13 11:33

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息
薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照
薄瓜瓜將成宜蘭女婿 準岳父背景曝光 藍綠都祝福

薄瓜瓜將成宜蘭女婿 準岳父背景曝光 藍綠都祝福
水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招

水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招