公布蓋茨操守調查報告？眾院操守委員會：將續保密

川普提名前眾議員蓋茨出任司法部長，引起質疑聲浪，國會還在考慮要不要公布蓋茨涉及的性醜聞調查報告。（美聯社）

共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨 (Matt Gaetz)獲總統當選人川普提名出任司法部長的消息13日傳出之後，蓋茨立即辭去國會議員職務。不過，蓋茨涉嫌與未成年17歲少女性交易、使用藥物、接受不當饋贈、圖利他人，遭到國會調查已有三年，眾議院操守委員會(House Ethics Committee)今年6月擴大調查範圍，調查報告是否公布原定15日投票決定，但蓋茲13日辭職後是否還公布報告，變得不確定。

蓋茨遭到調查的報告是否應該在參議院審查人事任命案之前公布，目前已成共和黨、民主黨角力焦點。眾議院操守委員會原定15日投票表決是否公布調查報案，但調查行動在蓋茨請辭之後已經終結。

眾院操守委員會主席葛斯特(Michael Guest)14日上午對媒體表示，並沒有打算公布調查報告。葛斯特對Politico新聞網站說，操守委員會的調查內容屬於機密，「我們將持續保密」。

參院司法委員會主席、參院民主黨團黨鞭德賓(Dick Durbin)14日發表聲明，要求眾院操守委員會必須保存調查結果並公布報告。

德賓說：「我們不容許兩黨調查發現的重要資訊，竟然隱藏起來不讓美國人民知道。」

紐約時報報導，官員透露，蓋茨面對眾院操守委員會詢問時，多次怒氣沖沖地回答，調查行動遭到耽擱數月。受到大選影響，調查報告的公布時間延後，因為眾院規定禁止在接近選舉時發布對國會議員出現負面消息的報告。

兩年前，司法部對蓋茨與17歲少女發生性關係的指控展開調查，但調查已於去年結案，並未對蓋茨提出起訴。眾院操守委員會的調查是在2021年開始，調查目標包括蓋茨涉嫌誤用州政府身分證件、將選舉經費挪為私人用途、接受餽贈不符眾院規定、在眾院院會發布不妥影像或影片等。

蓋茨性醜聞少女透過律師柯朗(John Clune)說，蓋茨獲提名入閣是「一連串黑暗事件的邪惡發展」，操守委員會應該立即公布報告。