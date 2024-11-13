曾批學貸豁免是「一場大災難」川普上台後或全面叫停

拜登任內的學貸豁免計畫，川普上台後可能全面喊停。（美聯社）

哥倫比亞廣播公司(CBS)13日報導，拜登 總統推出的學貸 豁免計畫，在總統當選人川普 上台之後恐遭取消。根據統計，4600萬美國人背負學債，總額約1.7兆。

競選期間，川普在電視辯論會上曾形容學貸豁免計畫是「一場大災難」(a total catastrophe)，但未說明具體對策如何。川普主張廢除教育部，但聯邦學貸則由教育部管理，未來學貸改由哪個機關接手，目前並不清楚。

學貸借款人權益倡導組織「學生借款人保護中心」(Student Borrower Protection Center)顧問于柏斯(Persis Yu，音譯)表示，看到「2025計畫」(Project 2025)內容之後，也目睹川普第一任執政期間的作為，「對於新政府將如何對待學貸借款人，我們甚為憂心」。

專家指出，拜登任內的學貸豁免計畫，川普上台後可能全面喊停。

財務諮詢網站NerdWallet貸款專家伍德(Kate Wood)說，拜登政府成立新規或放寬規定，川普上台後很容易就能推翻。

拜登政府推出的兩項學貸豁免計畫都被共和黨執政州告上聯邦法院。「有價值的教育儲蓄計畫」(Saving on a Valuable Education Plan，SAVE Plan)是「收入基準償款方案」(income-driven repayment plan)，借款人每個月償還金額根據收入計算。根據「有價值的教育儲蓄計畫」規定，某些低收入借款人每月學貸償還金額為零。

另外，拜登政府援引「高等教育法」(Higher Education Act ，HEA)為3000萬名借款人豁免全部或部分學貸，但豁免計畫上個月被密蘇里州聯邦法院法官下令暫停實施。

曾於川普第一任內擔任教育部長資深助理的非營利保守派教育機構「保護自由政策研究中心」(Defense of Freedom Institute for Policy Studies)主席艾特爾(Bob Eitel)說，川普政府可能以不同方式為學貸紓困，但絕對不是像拜登政府一樣的大規模、全面豁免。

伍德說，適用公務員的「公共服務貸款免除計畫」(Public Service Loan Forgiveness Program，PSLF)可望保留，但參加資格將從嚴認定。