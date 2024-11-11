華郵：少數族裔企業承包聯邦政府計畫 將不再享有優勢

保守派政策倡議團體建議總統當選人川普，上台後應該廢除優惠少數族裔企業、女性經營企業的行政命令。圖為佛蒙特州一輛小型拖拉機在街道清理積水。(美聯社)

華盛頓郵報11日報導，受到取消平權 措施保障的影響，少數族裔企業及女性企業今後承包聯邦政府計畫時將不再享有優勢，每年損失合約總計金額至少700億；保守派政策倡議團體建議總統當選人川普 ，上台後應該廢除前總統詹森(Lyndon B. Johnson)於1965年發布、要求絕大多數聯邦包商必須採取「平權行動」(affirmative action)的行政命令，但川普尚未透露打算如何行動。

大學平權招生措施2023年6月被最高法院推翻後，聯邦小型企業署(Small Business Administration，SBA)為少數族裔企業負責人推出的補助條款，2023年7月被聯邦法院法官裁定違憲，拜登 政府決定不提上訴，聯邦政府數十年來對少數族裔企業、女性經營企業給予的優惠待遇紛紛取消。

報導指出，向來反對平權措施的川普在這次選舉勝出，聯邦機關以種族為標準的保護計畫未來可能面臨進一步限縮。

1960年代至1970年之間成立的聯邦平權措施計畫，旨在協助受到種族、性別歧視企業在爭取政府包案時獲得保障。計畫推出後立即遭到白人及男性企業負責人抗議。最高法院在1980年代的一連串判例，讓聯邦平權措施計畫遭到限縮。

今年9月，肯塔基州聯邦法院法官塔坦霍夫(Gregory F. Van Tatenhove)擋下運輸部推出已40多年的「弱勢企業計畫」(Disadvantaged Business Enterprise，DBE)部分項目。塔坦霍夫在裁決書指出，如果「弱勢企業計畫」繼續認定少數族裔及女性處於先天弱勢，未來則將推翻整套計畫。

禮德律師事務所(ReedSmith)合夥人兼政府包案律師諾伍德(Kendra Perkins Norwood)分析，以後政府發包案件將不再僅以種族或性別為優惠待遇的考量，少數族裔或女性企業負責人若要說明經營困境，必須做好提供書面論述的準備。諾伍德說，參加小型企業署計畫及運輸部「弱勢企業計畫」的少數族裔包商，都要做好符合較高標準要求的準備。

前總統雷根(Ronald Reagan)1984年曾設法縮減詹森行政命令權限，但行政命令始終存在。川普第一任執政期間於2020年發布行政命令，禁止政府包商實施譴責白人優勢的多元化在職訓練，但命令在拜登總統上台後遭到取消。