我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

川普勝選後 美國學生開始狂搜海外留學機會

編譯吳孟真／綜合外電
川普再度當選美國總統，學生開始狂搜海外留學機會。(路透)
川普再度當選美國總統，學生開始狂搜海外留學機會。(路透)

美國總統當選人川普奪回白宮後，促使考慮出國留學的美國學生大增。但留學顧問業者表示，由於多數人是以長遠眼光評估自身受教前景，受選舉結果的影響不大，因此考慮人數增加，未必就會反映在最後提出申請的人數。

高等教育資訊供應商Studyportals表示，在美大選結果確認當日，搜尋海外學士和碩士課程的美國學生跳增逾五倍，由每日平均2,000次增加至近11,000次，其中以對英國、加拿大、德國和愛爾蘭的興趣最高。

Studyportals執行長凡瑞斯特說，學生「興趣以這麼快的速度轉向，堪稱前所未見，上次川普任內也有類似趨勢，但規模沒有這次大」。該平台也發現，這幾天海外學生搜尋美國大學就學機會的人數減少，但較不明顯。

多倫多大學表示，現在要找到入學申請的趨勢變化，還為時過早，但在2016年川普當選後不久，在網上搜尋該校的人數翻漲12倍，當時也因此招攬到一些美國頂尖學者。

一位賓州大學學生表示，她在選後開始考慮改申請至英國讀博士，因她對川普的「科學和證據的普遍態度」抱持疑慮，也因為「身為女性有色人種」，而產生人身安全的憂慮。

此時也正值美國學生對於讀大學的意願日益減低。調查顯示，學生對美國高等教育的信心2015年來已逐漸下滑，以共和黨選民的信心下滑最多。川普和其他共和黨資深黨人，也持續針對學費高昂且日增、學校管制言論自由，以及反猶太主義和反穆斯林抗議活動等問題，攻擊美國菁英大學。

傳統上，大學生的價值觀通常比美國一般選民更開明，但近年校園內的保守派勢力也稍微抬頭。

然而，對海外留學的興趣大增，未必代表最終申請留學的實際人數會增加，因為這個比率一直都不高。2022年到海外大學修課的美國大學生只有不到19萬人，僅占總學生數的不到6%。

留學顧問機構紅序國際教育（Crimson Education）的一些顧問觀察到，2016年川普首次當選時，一些客戶把在美國就學的焦點，轉往風氣較自由的州，而另外一些國家的客戶則捨棄美國大學，選擇英國教育機構。

紅序執行長比頓提醒，在川普的第一個任期，常春藤名校對國際學生的吸引力，仍高於英國牛津和劍橋大學等對手，且多數提出申請的學生，較不受選舉結果影響，因為「人們對於自身教育的價值，是以20年的長期觀點來評估」。

大選熱門話題

川普 共和黨 常春藤

上一則

龐培歐入閣出局內幕：忠誠受質疑 與烏克蘭有利益瓜葛

下一則

川普將取消無證客就地合法 首波遞解對象包含中國役齡男

延伸閱讀

龐培歐入閣出局內幕：忠誠受質疑 與烏克蘭有利益瓜葛

龐培歐入閣出局內幕：忠誠受質疑 與烏克蘭有利益瓜葛
川普回白宮第1件事 要把邱吉爾銅像帶回橢圓形辦公室

川普回白宮第1件事 要把邱吉爾銅像帶回橢圓形辦公室
石破茂恭賀川普勝選「通話僅5分鐘」 自民黨幹部曝原因

石破茂恭賀川普勝選「通話僅5分鐘」 自民黨幹部曝原因
不滿川普回鍋白宮 美國各地爆反川示威 「我們不會退縮」

不滿川普回鍋白宮 美國各地爆反川示威 「我們不會退縮」

熱門新聞

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

2024-11-06 03:10
國會選舉開票在美東時間5日晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

共和黨眾院再+1握214席 距完全執政剩4席之遙

2024-11-11 11:47
密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

2024-11-04 17:36
川普宣告勝選。 （美聯社）

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

2024-11-06 02:40
美國前總統川普將重返白宮，並承諾將在移民、經濟和烏克蘭戰爭等問題上採取行動。(美聯社)

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

2024-11-06 21:03
在總統當選人川普9日晚間於真實社群平台發聲明表示不會邀請前國務卿龐培歐入閣後，龐培歐10日首次對此發文回應。(擷自X@Mike Pompeo)

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

2024-11-10 15:43

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使