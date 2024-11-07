川普首席律師布蘭奇手機 被中國駭客入侵

消息人士指出，川普刑事官司的首席辯護律師布蘭奇(Todd Blanche)，其手機已遭中國駭客入侵並取得通信紀錄。(美聯社)

大選之前，不斷有報導稱中國駭客 入侵美國多名政治人物的電話並攔截竊聽，其中包括川普 競選期間的重要幕僚及顧問。而最新消息指出，在5日投票前夕，川普多起刑事官司的首席辯護律師布蘭奇(Todd Blanche)，其手機已遭駭客入侵並取得通信紀錄。

多名知情人士向美國廣播公司新聞網(ABC News)透露，早在數個月前，為中國情報機關工作的駭客首次侵入布蘭奇的手機，竊取了一些訊息及電話錄音。川普在封口費案以及司法部特別檢察官史密斯(Jack Smith)負責的兩起刑事案裡，布蘭奇都是首席辯護律師。

有關人士表示，布蘭奇因為極有可能在川普第二任期的新班子裡出任白宮法律顧問，或在川普政府裡擔任與執法相關的高級職務，而成為中方駭客目標。

消息人士又稱，聯邦調查局(FBI )已確認布蘭奇與家人及朋友間的通訊，受到了影響，至於他與更敏感人物的通訊是否被駭，仍待進一步調查。FBI發言人則對此拒絕置評。

川普競選團隊發言人史蒂芬·張(Steven Cheung)發聲明說，「毫無疑問，外國對手對川普總統的力量和決心感到恐懼。川普總統將站起來對抗我們的敵人，並保衛美國免受任何侵略。」

紐約時報10月29日引述知情人士透露消息指出，中國駭客組織「鹽颱風」(Salt Typhoon)成功入侵美國各大電信系統後，川普及其競選搭檔范斯、女婿庫許納(Jared Kushner)、次子次子艾瑞克(Eric Trump)等人所用手機皆遭鎖定。民主黨官員、民主黨總統候選人賀錦麗競選團隊成員等人也遭盯上。

但消息人士透露，FBI認為駭客目前無法存取目標手機上，經加密應用程序處理的通信及通話，但有證據表明未經加密的可能已得手。