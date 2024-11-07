我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登7日上午11時 在白宮發表全國談話

從紐約出發 前往尼加拉瀑布旅遊巴士翻覆 近30傷

友台議員克魯茲連任 保共和黨在德州逾30年不敗地位

中央社華盛頓6日專電
德州共和黨參議員克魯茲成功連任。(美聯社)
德州共和黨參議員克魯茲成功連任。(美聯社)

德州共和黨參議員克魯茲經一番激戰，成功連任第3屆，也讓德州保持30多年來沒有任何一位民主黨參議員能勝出的記錄。他近年提出數項友台法案，涉及促進美國國民兵與台灣合作及擴大台灣國際參與等。

美國大選落幕，根據國家廣播公司新聞網（NBC News）評估，克魯茲（Ted Cruz）獲53.2%的選票，扳倒民主黨對手歐瑞德（Colin Allred）的44.5%。

立場友台的克魯茲在德州長大，父母分別是古巴與美國人，從哈佛大學畢業後執業律師，1996年擔任美國最高法院首席大法官芮奎斯特（William Rehnquist）的書記官，躋身司法界精英階層。

2012年，他在反政府且反對加稅的茶黨力挺下，參選聯邦參議員，擊敗知名的共和黨參選人，接著在大選大勝民主黨對手。

克魯茲2020年提出法案，要求美方准許執行公務的台灣外交、軍方人員，在美國領土展示國旗、穿著制服，盼鬆綁美國與台灣交往的限制。他隔年與民主黨參議員合作提案，呼籲美國國民兵與台灣成立夥伴計畫。

2022年，他再次與民主黨參議員攜手提法案，要求行政部門研擬策略，協助台灣有意義參與國際民航組織（ICAO）。

克魯茲2016年因選總統走入全美視野，他於初選期間與川普互槓，之後卻成為川普在關鍵時刻最有力的捍衛人士之一。

2021年1月6日，支持川普的暴徒襲擊美國國會大廈，不認拜登勝選，克魯茲也反對亞利桑那州認證當年總統大選的結果。

川普兩次面臨彈劾審判時，克魯茲都投票支持川普無罪。川普今年大選前炒作海地移民吃貓吃狗說，克魯茲也幫腔推兩隻小貓相擁的圖片，圖上寫著「請投票給川普，免得我們被海地移民吃掉」。

「時代雜誌」（TIME）報導，克魯茲擔任國會議員期間爭議不斷，包括2021年一場毀滅性冬季風暴導致德州數百萬人無電可用，克魯茲卻前往墨西哥觀光勝地坎昆（Cancun）度假。

川普挺克魯茲競選連任，他有次在德州造勢時提到「很難相信他（克魯茲）正在選，因為老實說，我不知道誰會想和他對決」。

「他確實是一位偉大的參議員。他熱愛這個國家。他無比堅韌，總是在奮戰」。

如今克魯茲成功連任，共和黨更篤定翻轉參議院。

德州參議員競選的激烈程度也有2018年的既視感，當時克魯茲僅以2.6個百分點的優勢擊敗民主黨對手歐洛克（Beto O'Rourke），取得微弱優勢贏得第2任期。

根據「時代雜誌」，克魯茲席次保衛戰是今年最貴的參議院選戰之一。德州地方電台報導，每位候選人為各自的選戰活動募了超過1.6億美元。

克魯茲總共募了8600萬美元。他打選戰時強調反墮胎立場，支持最高法院2022年推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的歷史性裁決。

克魯茲也強調自己反對跨性別女性參與運動，他投放的廣告內容涉及對手歐瑞德投票反對2023年禁止跨性別者參加女子運動的「保護婦女及女孩體育法案」。

大選熱門話題

克魯茲 川普 德州

上一則

大選激情過後如何面對分裂的辦公室氛圍 CNN提供雇主建議

下一則

紐時：國會暴動定罪被告 開始爭取川普特赦

延伸閱讀

川普攻進民主黨傳統核心票倉 民主黨議員憂心

川普攻進民主黨傳統核心票倉 民主黨議員憂心
川普重返交易外交 智庫：歐洲須在中國議題與美合作

川普重返交易外交 智庫：歐洲須在中國議題與美合作
福斯：龐培歐、卡森等前朝官員可望回鍋 柯頓婉拒入閣

福斯：龐培歐、卡森等前朝官員可望回鍋 柯頓婉拒入閣
近期與川普關係密切 維州州長楊京或入閣

近期與川普關係密切 維州州長楊京或入閣

熱門新聞

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

2024-11-06 03:10
國會選舉開票在美東時間晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

不斷更新／參院最後4席計票中 眾院藍191:紅206 決戰看加州

2024-11-07 09:35
密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

2024-11-04 17:36
川普宣告勝選。 （美聯社）

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

2024-11-06 02:40
紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

2024-11-03 10:41
主要選舉分析機構、維吉尼亞大學政治研究中心的無黨派「薩巴托的水晶球」發布美大選最終預測，賀錦麗將勝川普。(路透)

「薩巴托水晶球」對美國大選最終預測：賀錦麗以273對262票勝川普

2024-11-04 21:02

超人氣

更多 >
狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事
「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅

「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅
不斷更新／參院最後4席計票中 眾院藍191:紅206 決戰看加州

不斷更新／參院最後4席計票中 眾院藍191:紅206 決戰看加州
麥當勞的早餐和薯餅為什麼不全天候供應？前員工解密

麥當勞的早餐和薯餅為什麼不全天候供應？前員工解密
科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃

科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃