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龐培歐、卡森等前朝官員可望回鍋 柯頓婉拒入閣

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福斯：龐培歐、卡森等前朝官員可望回鍋 柯頓婉拒入閣

記者顏伶如／即時報導
川普第一任內住宅與都市發展部部長卡森(左上)、前國務卿龐培歐(右上)、前教育部長蓓西‧狄弗斯(左下)都可望回鍋，阿肯色州聯邦參議員柯頓(右下)想多陪孩子，婉拒入閣。(美聯社、路透)
川普第一任內住宅與都市發展部部長卡森(左上)、前國務卿龐培歐(右上)、前教育部長蓓西‧狄弗斯(左下)都可望回鍋，阿肯色州聯邦參議員柯頓(右下)想多陪孩子，婉拒入閣。(美聯社、路透)

福斯新聞網(Fox News)7日報導，共和黨總統當選人川普已經與政權交接小組開完會，對於新政府內閣首長人事布局擬妥策略。川普第一任內住宅與都市發展部部長卡森(Ben Carson)、教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)、國務卿龐培歐(Mike Pompeo)都可望回鍋，只不過龐培歐可能出任國防部長。消息人士說，共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)已經向川普團隊婉拒出任內閣職務。

報導指出，可望在川普新政府擔任內閣首長的人選，包括共和黨佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)以及以無黨派身份獨立角逐2024年選舉但後來退選改支持川普的小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)。

報導指出，川普團隊考慮讓卡森回歸掌理住宅與都市發展部，狄弗斯則再次出任教育部長，前任國務卿龐培歐則出任川普新政府國防部長。

共和黨籍北達科他州州長柏根(Doug Burgum)可能出任內政部長或能源部長，國務卿一職可能由魯比歐出線，小甘迺迪則可能掌理農業部或衛生部。

川普勝選之後，媒體報導傳出柯頓可能在新政府擔任要職。不過，接近柯頓的消息人士7日對福斯新聞網指出，柯頓已經要求川普團隊將他的名字從內閣首長考慮人選名單刪除。

消息人士指出，柯頓的兩個兒子年齡都不到10歲，希望現階段能多陪孩子，不要改變家庭生活；共和黨贏得參議院多數席次之後，柯頓對於出任共和黨參院黨團第三號人物的勝算「甚具信心」。

消息人士同時表示，川普對於柯頓婉謝出任內閣首長的決定表示理解，川普也說非常知道柯頓在參院「一路走來都跟川普行動一致」。

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