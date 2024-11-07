川普勝選 黃仁勳、巴菲特未表態支持 身家仍大增

輝達執行長黃仁勳。(路透)

川普 再掌白宮，美股大漲慶賀，恭喜他當選的賀文更是不間斷，其中頗引人注目的是幾位科技業大咖，從亞馬遜（Amazon）創辦人兼董事長貝佐斯，到蘋果公司執行長庫克、Meta執行長查克柏格、微軟執行長納德拉、字母執行長皮伽，大家都在第一時間發文祝賀。

但截至目前尚未見到輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 和「股神」巴菲特，是否也對川普發了賀電；他們在選戰過程中始終對支持人選守口如瓶。

輝達執行長黃仁勳未透露支持人選，先前被問到以經商環境穩定度而言，比較青睞哪位候選人，他回答說：「非常重要的事情是...得有穩定政策，政策需要順應環境變化，而我們身處的世界，環境隨時都在改變。」

而對川普提議開徵10%進口關稅，黃仁勳說，他對多數事情並不了解...這些事情很複雜，需要當局縝密思考，相信他們會做出極佳決定。

黃仁勳的淨資產今年來已躍升830億美元，據彭博億萬富豪指數，選舉結果出爐當天，他的身家再添48億美元至1,270億美元；輝達股價6日勁揚4%。

波克夏執行長巴菲特也對此保持沉默，但當天他的財富也暴增75.8億美元，今年迄今淨資產攀升280億美元，總身家來到1,480億美元。波克夏B股股價在6日上揚5.3%。