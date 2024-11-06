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抓戰犯還是尋找靈魂 民主黨需誠實面對川普的存在

中央社紐約6日專電

美國副總統賀錦麗今天宣布接受敗選，自覺意外慘敗的民主黨在白宮與國會雙輸，年邁的總統拜登拖累、賀錦麗自身條件不佳、民主黨大老欠社會連結等都成為被檢討的戰犯；面對川普回歸，民主黨需釐清民粹與菁英主義，民主價值與顧飯碗之間的平衡。

拜登（Joe Biden）政府執政期間，美國總通膨超過歷史高點，烏克蘭與中東爆發戰爭，中國強勢挑戰美國全球政經地位，選民質疑民主黨的經濟政策與國家方向，用選票做出選擇。不過選前早有跡象顯示今日敗相。

支持民主黨的美國自由派媒體選前仍認定賀錦麗（Kamala Harris）將勝選，但黨內資深策士一周前已明示，較有信心的搖擺州藍牆3州民調長期無法勝出，結果可能全盤皆墨。

在搖擺州尋求連任的民主黨資深聯邦參議員凱西（Bob Casey）與鮑德溫（Tammy Baldwin），競選廣告轉向支持川普（Donald Trump）政策，在賓州與威斯康辛州引起議論。

華盛頓郵報（Washington Post）、洛杉磯時報（LA Times）與今日美國報（USA Today）等長期支持民主黨的主流媒體，破例不表態支持特定候選人。

如今選舉結果一如選前各種跡象預料，而非自由派媒體的民調所言，民主黨輸了總統普選票，國會兩院皆失，資深聯邦參議員布朗（Sherrod Brown）在俄亥俄州敗北，賓州的凱西些微差距落後要求驗票。大批政務官將搬離華府聯邦政府，國會也將大地震。

長期厭惡川普現象，嘲弄川普支持者的民主黨菁英，如今被迫接受當前美國民情猶如1980年代初期的雷根（Ronald Reagan）時代，川普親民且接地氣，多數人買單；經濟情況則像1992年柯林頓（Bill Clinton）擊敗老布希（George H. W. Bush）的口號「笨蛋，問題在經濟」，民主黨必須正視川普主義氾濫與中產階級失落的長遠影響。

民主黨高層全力輔選結果未如預期，一夜震撼後還無法清楚檢視敗選因素；仍是副總統的賀錦麗遲至選後隔日才承認敗選。

政治網路媒體Politico分析，選民希望知道賀錦麗要把美國帶到何處，但她拒絕與過去4年執政表現劃清界線，拜登的經濟政策與領導能力是民主黨最大弱點，她也猶豫作出區隔，明白指出擔任總統要怎麼做，僅提出願意提名共和黨籍人士入閣的說法。

曾經批評賀錦麗閃躲問題的民主黨資深策士艾克塞羅德（David Axelrod）在有線電視新聞網（CNN）說：「講白了，種族主義在今年選舉具有吸引力，美國不僅存在性別偏見還有性別歧視，但這不是賀錦麗落敗、川普回鍋的主因。」

無論如何，川普競選團隊已準備政權交接工作，重要內閣人選選前已浮出檯面，美國與全球都將迎接川普2.0到來。

長期批判川普的紐約時報（New York Times）指出，川普時代最終不是只有4年，如果做完新任期，將是完整的12年。他長期占據政治舞台中央，就像小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）總統和雷根，終究這是「川普的美國」。

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