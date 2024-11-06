紅潮侵襲紐約南布碌崙 華裔當先鋒

陳學理(右二)當選17區州參議員，同為共和黨籍的州眾議員鄭永佳(左一)到場祝賀。(本報檔案照)

11月5日選舉日，現任布碌崙 (布魯克林)第17區州參議員曲怡文競選連任失利，以10%的得票率差距輸給了共和黨 和保守黨候選人陳學理(Steve Chan)，許多人都認為這一結果在意料之外，差距如此巨大，更是令人驚訝。

更讓民主黨警覺的是，原本紐約市所有州參議員選區中只有史泰登島的一個選區是紅區，該區州參議員是蘭扎(Andrew Lanza)。通過5日的選舉，不僅蘭扎在無人競爭的情況下保住了自己的席位，而且共和黨還搶灘布碌崙，硬是在南布碌崙撕開一道口子，使紐約市出現了兩個屬於共和黨的州參議員席位。

華裔州眾議員 鄭永佳(Lester Chang)一直說自己是紐約州第一位華裔共和黨籍的州議員，現在紐約州出現了第二位華裔共和黨籍州議員，而且都在南布碌崙，這一地區的共和黨勢力陡長，而且都和華人有關。用紅潮衝擊南布碌崙州議員選舉一點也不過分，甚至可以稱之為是華裔紅潮。

實際上，紅潮對州眾議員比對州參議員的衝擊要大，而且在兩年前就發生了。通過2022年11月8日的選舉，除了史島第62、63和64三個區是紅區外，南布碌崙一共有了三個紅區，它們分別是第49區的鄭永佳、第46區的布魯克-克拉斯尼(Alec Brook-Krasny)和第45區的諾瓦克夫(Michael Novakhov)。在此之前，紐約市只有史島兩個州眾議員選區是紅區。2022年選舉後產生的這六個紅區也是紐約市所有的州眾議員紅區。

在11月5日的選舉中，史島的三名共和黨州眾議員都成功保住了自己的席位。鄭永佳在競爭對手被剝奪資格的情況下成功連任，但史島另兩位州眾議員就沒那麼幸運了，45區的諾瓦克夫僅僅以50.46%對49.54%的得票率涉嫌過關，勉強戰勝挑戰者Joey Cohen-Saban；46區州眾議員布魯克-克拉斯尼也僅僅以52.6%對47.4%的得票率勉強戰勝Chris McCreight。

南布碌崙正在成為紐約市紅藍政治勢力劇烈交鋒的陣地，而且華裔似乎正在充當前鋒。