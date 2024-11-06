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川普有望完全執政「2024最大勝選 市場投肯定票」

記者楊德宜／台北即時報導
川普贏得美國總統大選。路透
川普贏得美國總統大選。路透

美國總統當選人川普將重返白宮。財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，2024年是全球的大選年，川普贏得2024年最大的一場勝選。

謝金河表示，今年有67個國家，涉及41.7億人口，擁有投票權的人逾20億人，占全球GDP總量42%的國家，進行大規模選舉。這場選舉由台灣揭開序幕，最後是由美國壓軸，美國大選確定由川普勝出，而且是由共和黨控制參眾兩院，這是川普的完全執政，難怪川普在勝選感言中直呼「接下來將是美國的黃金時代」。

為什麼說這次是2024年最大的勝選？謝金河表示，在疫情衝擊下，全球都遭到通膨洗禮，今年的選舉對執政黨都非常不利，像是英國保守黨創下190年以來最慘的紀錄，保守黨拿到121席慘輸給工黨的412席，丟掉執政的江山。

謝金河表示，台灣和印度則是有相同命運，執政黨拿到執政權，卻丟了國會的優勢，賴清德當選總統，「但立法院由藍白控制，亂象頻傳」。印度的莫迪原以為可以橫掃政壇，沒想到意外跛腳。南韓也出現朝小野大的局面，尹錫悅的國民力量黨拿到90席，慘輸給李在明的共同民主黨的161席，情勢比台灣更嚴峻。

法國總統馬克宏也遭到嚴厲挑戰，謝金河表示，馬克宏解散國會，豪賭一場，勉強守住江山。今年還有一場意外，伊朗總統希萊飛機撞山，伊朗宗教領袖哈梅尼強力支持的極端保守派候選人賈立里被醫生出身，標榜改革派的斐澤斯基安打敗。

謝金河表示，今年還有一個特別的是墨西哥選出首位女性總統，而印尼則由佐科威掌控全局，其安排的人馬都順利。比較慘的是日本的石破茂，一當選就解散國會，想要測試自己的實力，結果自民黨慘敗，只剩191席，即使加上公明黨的24席，也只有215席，距233席的半數，仍有一段差距，「看起來石破內閣壽命不會太長」。

這次川普大獲全勝，「他將是未來幾年世界的老大」，謝金河表示，川普大權在握的未來新世界會是什麼局面？大家都說不清楚。在全球執政者都面臨困難的時局下，川普大勝的內涵更值得探討。美股盤前大漲逾千點，川普媒體科技公司大漲逾30%，都可以看出市場對川普投出肯定票。

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