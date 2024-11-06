川普回鍋 陸學者憂：恐再以台灣作為遏制中國的籌碼

川普回歸讓大陸學者對未來四年中美關係感到擔憂，圖為川普2017年11月9日在北京人民大會堂與大陸國家主席習近平發表聯合聲明時向媒體揮手致意。（路透）

川普 將再度入主白宮，上海復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯指出，雖然川普普可能不是從地緣政治角度來看待台灣問題，但要提防其鷹派的外交團隊還是會把台灣問題作為籌碼來遏制中國，繼續強化美台關係，支持台獨勢力，引發台海局勢及中美關係震盪。

川普競選期間曾指台灣應支付「保護費」以換取美國的軍援，並指責台灣「偷走」美國的半導體產業。他還曾表示，要保衛半個地球外的台灣有實際困難度，但也說「中國若入侵台灣，他會轟炸北京。」

對於川普上任後的中美關係，吳心伯6日接受香港 星島日報訪問時作上述表示。

吳心伯早前接受上海界面新聞訪問時更預言，川普再次當選，美國新政府中的對華極端鷹派不僅會在經濟上推動與中國脫鉤，還會在安全問題上加劇與中國的對抗，包括在台灣問題上。

「這樣一來，中美關係在今後四年會出現大幅度波動，緊張升級、對抗加劇，甚至可能會出現重大危機。」

吳心伯進一步表示，川普執政後中美合作的空間也將大幅壓縮，合作議題將縮水，例如共同應對氣候變化。中美兩國之間的交往，無論是官方層面還是民間都會下降。

香港城市大學法學院教授王江雨則告訴星島日報，台灣會在三種場景中進入川普的視野：一是中美討價還價的「代價」，例如川普如果希望中國在某些方面讓步， 就會以增強和台灣關係相威脅，或者以犧牲台灣作為交易籌碼。

二是台灣要以某種方式支付保護費，例如購買更多美國的昂貴武器，或者其他向美國轉移支付的方式；三是台灣也會被要求向美國本土轉移更多的半導體生產能力。

星島日報指出，事實上，正是在川普上一次總統任內，台美官方互動持斷升溫。2016年12月2日，他曾接受時任總統蔡英文致電祝賀當選，這是1979年以來首次。2017年，川普也簽署《2018財年國防授權法案》，提及支持台灣派員赴美受訓、邀請台灣軍隊參與軍演等。

同樣在川普任內，2018年美國通過《與台灣交往法》，鼓勵「允許各級官員到台灣，會見對口官員」。在對台軍售 方面，現任拜登政府至今對台軍售17次，總金額77.2億美元，川普任內則是11次，但金額高達183.4億美元。

美國智庫布魯金斯學會的報告則指出，川普的對台政策某程度上還受到其政府成員的影響，在其第一任期內不少閣員傾向親台。川普這次的副總統候選人范斯就認為，美國應該降低對烏克蘭的支持，優先考慮將更多的軍事重心轉移到協防台灣上。