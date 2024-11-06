我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：賀錦麗將於今晚6時發表承認敗選演說

上台就遣返、中國貨加稅…川普勝選的政策影響

川普回鍋 陸學者憂：恐再以台灣作為遏制中國的籌碼

大陸中心／即時報導
川普回歸讓大陸學者對未來四年中美關係感到擔憂，圖為川普2017年11月9日在北京人民大會堂與大陸國家主席習近平發表聯合聲明時向媒體揮手致意。（路透）
川普回歸讓大陸學者對未來四年中美關係感到擔憂，圖為川普2017年11月9日在北京人民大會堂與大陸國家主席習近平發表聯合聲明時向媒體揮手致意。（路透）

川普將再度入主白宮，上海復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯指出，雖然川普普可能不是從地緣政治角度來看待台灣問題，但要提防其鷹派的外交團隊還是會把台灣問題作為籌碼來遏制中國，繼續強化美台關係，支持台獨勢力，引發台海局勢及中美關係震盪。

川普競選期間曾指台灣應支付「保護費」以換取美國的軍援，並指責台灣「偷走」美國的半導體產業。他還曾表示，要保衛半個地球外的台灣有實際困難度，但也說「中國若入侵台灣，他會轟炸北京。」

對於川普上任後的中美關係，吳心伯6日接受香港星島日報訪問時作上述表示。

吳心伯早前接受上海界面新聞訪問時更預言，川普再次當選，美國新政府中的對華極端鷹派不僅會在經濟上推動與中國脫鉤，還會在安全問題上加劇與中國的對抗，包括在台灣問題上。

「這樣一來，中美關係在今後四年會出現大幅度波動，緊張升級、對抗加劇，甚至可能會出現重大危機。」

吳心伯進一步表示，川普執政後中美合作的空間也將大幅壓縮，合作議題將縮水，例如共同應對氣候變化。中美兩國之間的交往，無論是官方層面還是民間都會下降。

香港城市大學法學院教授王江雨則告訴星島日報，台灣會在三種場景中進入川普的視野：一是中美討價還價的「代價」，例如川普如果希望中國在某些方面讓步， 就會以增強和台灣關係相威脅，或者以犧牲台灣作為交易籌碼。

二是台灣要以某種方式支付保護費，例如購買更多美國的昂貴武器，或者其他向美國轉移支付的方式；三是台灣也會被要求向美國本土轉移更多的半導體生產能力。

星島日報指出，事實上，正是在川普上一次總統任內，台美官方互動持斷升溫。2016年12月2日，他曾接受時任總統蔡英文致電祝賀當選，這是1979年以來首次。2017年，川普也簽署《2018財年國防授權法案》，提及支持台灣派員赴美受訓、邀請台灣軍隊參與軍演等。

同樣在川普任內，2018年美國通過《與台灣交往法》，鼓勵「允許各級官員到台灣，會見對口官員」。在對台軍售方面，現任拜登政府至今對台軍售17次，總金額77.2億美元，川普任內則是11次，但金額高達183.4億美元。

美國智庫布魯金斯學會的報告則指出，川普的對台政策某程度上還受到其政府成員的影響，在其第一任期內不少閣員傾向親台。川普這次的副總統候選人范斯就認為，美國應該降低對烏克蘭的支持，優先考慮將更多的軍事重心轉移到協防台灣上。

大選熱門話題

川普 香港 軍售

上一則

川普勝選獲登封面 時代雜誌剖析他致勝關鍵

下一則

「面對著火的世界」 路透：川普將面臨3大外交挑戰

延伸閱讀

川普勝選獲登封面 時代雜誌剖析他致勝關鍵

川普勝選獲登封面 時代雜誌剖析他致勝關鍵
川普勝選 市場的5大贏家與輸家

川普勝選 市場的5大贏家與輸家
美國人要川普「震撼性選舉結果 他不會回頭」

美國人要川普「震撼性選舉結果 他不會回頭」
上台就遣返、中國貨加稅…川普勝選 這些政策有何影響？

上台就遣返、中國貨加稅…川普勝選 這些政策有何影響？

熱門新聞

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

2024-11-06 03:10
密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

2024-11-04 17:36
川普宣告勝選。 （美聯社）

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

2024-11-06 02:40
國會選舉開票在美東時間晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍180：紅199

2024-11-06 08:28
紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

2024-11-03 10:41
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡
川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍180：紅199

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍180：紅199
川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」