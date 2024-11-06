我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：賀錦麗將於今晚6時發表承認敗選演說

上台就遣返、中國貨加稅…川普勝選的政策影響

川普勝選 市場的5大贏家與輸家

編譯林聰毅／綜合外電
川普可望再度入主白宮，特斯拉、比特幣、銀行股將受惠，而綠能產業、歐洲汽車製造商將遭遇逆風。路透
川普可望再度入主白宮，特斯拉、比特幣、銀行股將受惠，而綠能產業、歐洲汽車製造商將遭遇逆風。路透

對於川普將再度入主白宮，多個市場對其未來可能實施的政策反應強烈，以下是Euronews列出的市場的五大贏家與輸家。

五大贏家包括：

一、小型股

追蹤美國小型股的羅素2000指數在早盤飆升逾4%，並且逼近歷史新高。川普的保護主義立場將使國內製造商受惠，因為加徵進口關稅將推高外國競爭對手的成本，讓美國小型企業取得競爭優勢。

二、俄羅斯資產

市場押注美國可能放寬對俄羅斯的制裁，帶動莫斯科證券交易所指數上漲3.3%，漲幅超過歐洲其他股市。俄羅斯能源巨頭Gazprom上揚4%，俄羅斯主要金融機構俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）走高逾3%。

三、特斯拉

特斯拉股價在6日美股早盤狂漲12%，該公司似乎準備從川普再度對中國大陸和歐洲電動車課徵更高關稅中受益。

四、比特幣

川普支持放鬆對金融市場（包括加密貨幣在內）的管制，使比特幣一夜之間大漲近8%，升抵75,000美元的歷史新高。川普在10月表示擬結束賀錦麗對加密貨幣的戰爭」，象徵他的政府將為數位資產提供更有利的監管環境。

五、美國銀行股

富國銀行、花旗集團和美國銀行等美國主要銀行股大漲約8%。由於預期川普的政策將增加交易營收並擴大利差，華爾街銀行的獲利前景強勁。摩根大通和摩根士丹利也分別漲超過8%。

五大輸家包括：

一、綠能股

由於川普的政見將削減對綠色措施的補貼，再生能源股遭受重創。First Solar股價早盤摔12%，Enphase Energy和NextEra Energy股價分別下跌13%和5%，反映市場對聯邦政府可能減少對此產業支持的擔憂。

二、中國股票

在川普的保護主義貿易政策下，中國出口商面臨更高的美國關稅，從中國出口至美國的商品可能被徵收60%的關稅。受此影響，香港恆生指數下跌2.3%，中國最大電動車製造商比亞迪股價下跌2.3%。

三、歐元

川普的關稅政策可能會加劇通膨，並促使聯準會採取更緊縮貨幣政策，經濟學家預期美元會走強，歐元兌美元6日貶值1.7%，為2020年3月新冠疫情以來的最大單日跌幅。

四、美國公債

據負責任聯邦預算委員會，到2035年，川普的財政計畫可能會使美國國債增加7.5兆美元，使債務對GDP占比升高至143%。10年期公債殖利率6日跳漲逾10個基點至近4.5%，反映借貸需求增加以及公債價格下跌壓力。

五、德國汽車製造商

美國可能對進口汽車徵收更高關稅，將進一步削弱歐洲汽車製造商的獲利能力，為德國的汽車製造商帶來了沉重壓力，保時捷、BMW、賓士和福斯的股價分別下跌6.5%、6.4%、5% 和4.9%。

大選熱門話題

川普 關稅 俄羅斯

上一則

10州舉行墮胎權公投大多過關 僅佛州等3州遭否決

下一則

川普勝選獲登封面 時代雜誌剖析他致勝關鍵

延伸閱讀

美國人要川普「震撼性選舉結果 他不會回頭」

美國人要川普「震撼性選舉結果 他不會回頭」
上台就遣返、中國貨加稅…川普勝選 這些政策有何影響？

上台就遣返、中國貨加稅…川普勝選 這些政策有何影響？
川普勝選美股狂歡 道瓊早盤狂飆1300點 台積ADR跌逾2%

川普勝選美股狂歡 道瓊早盤狂飆1300點 台積ADR跌逾2%
政治生命曾看似終結卻又逆轉勝 川普怎麼贏的？

政治生命曾看似終結卻又逆轉勝 川普怎麼贏的？

熱門新聞

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

2024-11-06 03:10
密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

2024-11-04 17:36
川普宣告勝選。 （美聯社）

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

2024-11-06 02:40
國會選舉開票在美東時間晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍180：紅199

2024-11-06 08:28
紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

2024-11-03 10:41
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡
川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍180：紅199

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍180：紅199
川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」