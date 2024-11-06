川普勝選 市場的5大贏家與輸家

川普可望再度入主白宮，特斯拉、比特幣、銀行股將受惠，而綠能產業、歐洲汽車製造商將遭遇逆風。路透

對於川普 將再度入主白宮，多個市場對其未來可能實施的政策反應強烈，以下是Euronews列出的市場的五大贏家與輸家。

五大贏家包括：

一、小型股

追蹤美國小型股的羅素2000指數在早盤飆升逾4%，並且逼近歷史新高。川普的保護主義立場將使國內製造商受惠，因為加徵進口關稅 將推高外國競爭對手的成本，讓美國小型企業取得競爭優勢。

二、俄羅斯 資產

市場押注美國可能放寬對俄羅斯的制裁，帶動莫斯科證券交易所指數上漲3.3%，漲幅超過歐洲其他股市。俄羅斯能源巨頭Gazprom上揚4%，俄羅斯主要金融機構俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）走高逾3%。

三、特斯拉

特斯拉股價在6日美股早盤狂漲12%，該公司似乎準備從川普再度對中國大陸和歐洲電動車課徵更高關稅中受益。

四、比特幣

川普支持放鬆對金融市場（包括加密貨幣在內）的管制，使比特幣一夜之間大漲近8%，升抵75,000美元的歷史新高。川普在10月表示擬結束賀錦麗對加密貨幣的戰爭」，象徵他的政府將為數位資產提供更有利的監管環境。

五、美國銀行股

富國銀行、花旗集團和美國銀行等美國主要銀行股大漲約8%。由於預期川普的政策將增加交易營收並擴大利差，華爾街銀行的獲利前景強勁。摩根大通和摩根士丹利也分別漲超過8%。

五大輸家包括：

一、綠能股

由於川普的政見將削減對綠色措施的補貼，再生能源股遭受重創。First Solar股價早盤摔12%，Enphase Energy和NextEra Energy股價分別下跌13%和5%，反映市場對聯邦政府可能減少對此產業支持的擔憂。

二、中國股票

在川普的保護主義貿易政策下，中國出口商面臨更高的美國關稅，從中國出口至美國的商品可能被徵收60%的關稅。受此影響，香港恆生指數下跌2.3%，中國最大電動車製造商比亞迪股價下跌2.3%。

三、歐元

川普的關稅政策可能會加劇通膨，並促使聯準會採取更緊縮貨幣政策，經濟學家預期美元會走強，歐元兌美元6日貶值1.7%，為2020年3月新冠疫情以來的最大單日跌幅。

四、美國公債

據負責任聯邦預算委員會，到2035年，川普的財政計畫可能會使美國國債增加7.5兆美元，使債務對GDP占比升高至143%。10年期公債殖利率6日跳漲逾10個基點至近4.5%，反映借貸需求增加以及公債價格下跌壓力。

五、德國汽車製造商

美國可能對進口汽車徵收更高關稅，將進一步削弱歐洲汽車製造商的獲利能力，為德國的汽車製造商帶來了沉重壓力，保時捷、BMW、賓士和福斯的股價分別下跌6.5%、6.4%、5% 和4.9%。