川普被判34項重罪為何還能投票？得益於佛州與紐約州法

川普5日在佛州棕櫚灘與妻子梅蘭妮亞一起投票。(路透)

前總統川普 5月在紐約曼哈頓法院被判犯下34項偽造商業文書重罪；但得益於佛州 與紐約州州法相關規定，儘管川普犯下重罪，仍有資格在今年總統大選投票 。川普5日在佛州棕櫚灘與妻子梅蘭妮亞一起投了票。

佛州通常嚴格限制被判重罪者投票，但佛州法律也明確規定，在外州被定罪者能否投票，須遵守定其罪的外州投票法。根據2021年紐約州法，允許重罪犯在未被監禁情況下投票。川普5月底在紐約被定罪，但尚未被判刑；因此仍是佛州合格選民。

主審封口費案的曼哈頓刑事法庭法官默欽（Juan Merchan）原定9月18日宣布川普刑期，但川普律師8月14日要求將判刑延至大選後。川普律師團主張，延後宣判是為了解決該定罪持續存在的法律挑戰。默欽在9月初宣布，量刑延至11月26日，並指這項決定是為了「避免有任何跡象顯示，該訴訟受到總統選舉影響或試圖影響總統選舉」。

默欽決定川普刑期範圍可寬可窄。川普被陪審團一致判定犯下的34項偽造商業文書重罪，最高可判處四年徒刑；但默欽也可判處包括緩刑在內的多種監禁替代刑罰。有鑑於川普是初犯，且在其他案件中因同一罪行而被判刑，多數法律觀察家預料，川普最終將避免入獄。

川普否認本案及其他3樁刑事案的所有指控；其中2樁案件與他試圖推翻2020年大選有關；另一椿案件川普被控在總統任期結束時自白宮竊取機密文件，但該案已被駁回。

美國不曾有現任或前任總統遭起訴刑事罪名，此紀錄去年被川普打破。川普在5個月內被4樁刑事案起訴近百條罪名，範圍涉及他當選總統前、總統任內及卸任後。這些案件未來的走向，很可能取決於川普是否當選。

川普因封口費案被判34項重罪，成為首位被定罪的美國前總統和主要政黨推定總統提名人後，另有59項重罪待審理。川普同時身陷數樁民事訴訟，目前有兩案共三樁訟案敗訴，被判天價罰款，他已提出上訴。