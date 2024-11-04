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何時勝選者會揭曉？ 美國大選投票日6大看點

最終民調賀錦麗51%超車川普47% 川普4年前選前也輸拜登4百分點

何時勝選者會揭曉？ 美國大選投票日6大看點

記者胡玉立／即時報導
CNN指出，觀察投票日當天晚上的計票情形，即可看出是誰當選。圖為邁阿密的一處投票站的選民貼上「我投票了」的貼紙。(歐新社)
CNN指出，觀察投票日當天晚上的計票情形，即可看出是誰當選。圖為邁阿密的一處投票站的選民貼上「我投票了」的貼紙。(歐新社)

2024年美國總統大選投票日到來，民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普勢均力敵，除非有重大意外，否則七大戰場州將決定勝負；但包括結果公布時間、選舉人團組成、錯誤訊息湧入、可能的政治暴力、乃至雙方都已為法律戰預作準備，局勢極其複雜。

美聯社分析2024年投票日六大看點如下：

不論誰當選都將寫歷史

賀錦麗將成為美國248年來首位女性總統、首位非裔女性總統和首位南亞裔總統。儘管其競選團隊擔心疏遠支持者，避免強調賀錦麗性別和種族，但她獲勝的意義不會被歷史學者忽視。

川普的勝利將帶來另一種歷史成就。他5個多月前因紐約封口費案被判34項重罪，將成為首位被判重罪仍當選的美國總統。

勝選者何時揭曉？

投票日現在更像是投票周，各州各有計票規則和做法，可能延遲揭曉結果，更何況可能面臨法律挑戰；沒人能預知這次要花多長時間才能揭曉勝選者。

今年兩大競選陣營都預計七個搖擺州：亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、內華達州、北卡羅來納州、賓州和威斯康辛州，可決定選舉結果，但它們的結果將非常接近。

如何從較早跡象看出選舉走向

東海岸兩個戰場州北卡州和喬治亞州的結果，可能相對較快出來，倘若得票數接近將難以確定最終結果；但這些最早呈現跡象的搖擺州，可讓人一窺選舉走向。

候選人會在何處等開票？

川普可能在密西根州度過投票日清晨，他計畫按照他的傳統在大湍城（Grand Rapids）舉行最後一次深夜集會，當天接下來他打算留在佛州並在那裡投票；5日晚在棕櫚灘舉行觀選之夜。

賀錦麗計畫參加華府霍華德大學選舉之夜派對，她1986年畢業於該大學。她沒有公布其他投票日程活動。她3日表示自己的郵寄選票正送往加州。

投票日當天還有哪些人會投票？

全國已有逾7800萬人親自或透過郵寄參與提前投票。提前投票人數激增的一大原因是，川普鼓勵支持者提前投票。他2020年呼籲共和黨人在大選日當天親自投票，這次作法明顯有別。民主黨方面也出現轉變；四年前因疫情持續蔓延，提前投票的民主黨支持者佔壓倒性多數。但這次可能有更多民主黨人在投票日親自出門投票。

會有騷亂嗎？

川普最近積極宣傳毫無根據言論，質疑選舉公正性；他錯誤堅稱，只有民主黨作弊，他才會輸。但民調顯示，這場大選確實勢均力敵。無論結果如何，川普都可以在選舉之夜再次宣布勝利；他2020年就是這麼做。但此類言論可能產生嚴重後果，它曾導致2021年1月6日川粉衝進國會大廈，成為美國現代史上最黑暗的一日；不幸的是，這次大選仍有可能發生暴力事件。

與此同時，川普盟友指出，川普近幾個月兩度面臨暗殺企圖，他受威脅可能性增加。華府等城市警方已為投票日可能發生嚴重騷亂，預作準備。

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