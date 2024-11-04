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美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

總統選舉和Fed會議在即 道指下跌257點

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

記者王若馨／紐約即時報導
密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)
密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)

在11月5日選舉日，各州的投票結束時間依時區和當地規定略有不同。大部分州的投票時間結束於當地時間晚上7時到8時之間，投票結束後隨即開始計票。

然而，一些州和地區有特殊安排，如紐約州的投票時間延長至東部標準時間晚上9時。肯塔基州和印第安納州部分地區則較早，於當地時間晚上6時結束。

另外，美國有13州橫跨兩個時區，如密西根州、佛州、內部拉斯加州等，各地區的投票結束時間稍有差異，最晚可至山區標準時間晚上9時。這樣的時程安排是因為考慮到時區差異和當地選民需求，目的在希望所有選民均有機會參與投票。

通常先開始計票的州會先公布初步結果，但也不是百分之百，亦即開票結果的發布並不一定按照各州或各地區的開票時間順序，具體發布時間取決於各州的規則和票數統計進度。

一些州可能會在投票結束後的數分鐘內發布早期計票結果（例如提早投票或郵寄選票），而其他州則可能等到更多選票完成統計後才發布數據。

此外，部分州還會有法律或規定，要求在一定數量的選票統計完畢後才能對外發布。

在11月5日選舉日，各州的投票結束時間依時區和當地規定略有不同。大部分州的投票時間結束於當地時間晚上7時到8時之間，投票結束後隨即開始計票。

然而，一些州和地區有特殊安排，如紐約州的投票時間延長至東部標準時間晚上9時。肯塔基州和印第安納州部分地區則較早，於當地時間晚上6時結束。

此外，美國有13州橫跨兩個時區，如密西根州、佛羅里達州、內布拉斯加州等。各地區的投票結束時間因此稍有差異，最晚可至山區標準時間晚上9時。

這樣的時程安排是考慮到時區差異和當地選民需求。目的在於希望所有選民均有機會參與投票。

通常先開始計票的州會先公布初步結果，但也並非百分之百。也就是說，開票結果的發布不一定按照各州或各地區的開票時間順序。

具體的發布時間取決於各州的規則和票數統計進度。一些州可能會在投票結束後的數分鐘內發布早期計票結果（例如提早投票或郵寄選票），其他州則可能等到更多選票完成統計後才發布數據。

此外，部分州還會有法律或規定，要求在一定數量的選票統計完畢後才能對外發布。

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