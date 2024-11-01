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博弈市場賠率顯示 川普勝選機率明顯下跌

編譯林聰毅／綜合外電
過去幾天以來多家主要博弈公司的賠率顯示，川普（右） 贏得2024年總統大選的機率明顯下降，但仍高於賀錦麗（左） 。 路透
過去幾天以來多家主要博弈公司的賠率顯示，川普（右） 贏得2024年總統大選的機率明顯下降，但仍高於賀錦麗（左） 。 路透

過去幾天以來，多家主要博弈公司的賠率顯示，川普贏得2024年總統大選的機率明顯下降，但仍高於賀錦麗

美國新聞周刊（Newsweek）報導，預測市場網站Kalshi在美東時間10月29日晚間9時預測，川普勝選的機率為64%，而民主黨競爭對手賀錦麗的勝率為36%。然而，截至美國東部時間11月1日上午8時，川普的勝算已降至56%，而賀錦麗則升高至44%。

報導指出，在另一家預測網站Polymarket，川普的獲勝機率從10月30日的67%降到11月1日的63%，賀錦麗則從33%上升至37%。

在10月29日，博弈業者Bet365、PaddyPower和Betfair開出川普勝選的賠率為1/2（勝選機率為66.7%），到了11月1日前兩家博弈公司的賠率變成4/7（機率為63.6%）。在同一時期，Betfred開出川普勝選的賠率由8/15（機率為65.2%）變成8/13（勝選機率為61.9%）。

民調顯示，2024年總統選情仍呈現膠著，選舉網站FiveThirtyEight在11月1日發布的最新調查分析顯示，賀錦麗在全國領先1.1個百分點，以47.9%支持率領先川普的46.8%。

但總體而言，FiveThirtyEight認為，川普獲勝的機率為53%，而賀錦麗為47%。由於選舉人團制度，候選人可能贏得普選票數，但輸掉選舉人團票數，就像2016年的喜萊莉。

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