我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

姚明辭中國籃協主席：遺憾中國隊成績未達預期

神預測9屆總統大選專家 仍看好賀錦麗當選

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

編譯周辰陽／即時報導
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透

國會山莊網站31日報導，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗可能在下周贏得總統大選。但假如她敗給共和黨對手、前總統川普，民主黨圈子內已經在暗中彼此責難。

雖然一些民主黨員表示，他們對賀錦麗會贏越來越充滿希望，但其他人對一直困擾競選團隊的一系列因素，表達了越來越多挫折。一些人指責賀錦麗和她的競選團隊，對她傳遞出的訊息感到失望，特別在經濟方面。

不過，一些民主黨員已經準備怪罪拜登總統；有些人認為，拜登拖太久才退選。一位民主黨策士表示，「人們都很緊張，他們正試著自保，並在投票日前提早動作，這建立在焦慮、風險和這個選舉周期的獨特性質」。

這位策士補充指出，「我們在這次選舉沒有一個傳統的程序，沒有一場初選，人們只是不得不就範」。該策士還說，一些互相推卸責任狀況甚至在選舉日前發生，「我不覺得奇怪」，又指賀錦麗如果輸了，「怪罪聲音將不絕於耳」。

舉例來說，如果川普贏得賓州，賀錦麗當初決定選明尼蘇達州州長華茲為搭檔，而不是賓州州長夏皮洛，肯定將受到批評。歐巴馬時期的一位前白宮幕僚表示，賀錦麗「將因為沒選夏皮洛而被指愚蠢」。

一位民主黨金主也同意，「我不確定華茲給了她什麼，許多跟我在聊的人都說，他似乎是個很棒的人。我會想跟他一起來杯啤酒嗎？當然。但讓我們面對現實吧，他不是一個很棒的選擇」。

拜登29日晚間禍從口出，失言稱「川普支持者才是垃圾」，也成了批評的標靶。國會山莊網站指出，很難相信賀錦麗競選團隊不會被這件事氣炸；一位策士說，「談到非受迫性失誤，而且如此接近投票日，怎麼可能不被這件事惹毛？」

美國總統大選熱門話題

賀錦麗 民主黨 拜登

上一則

「川普勝選美債慘」竟是誤解？專家：他選贏可逢低買進

延伸閱讀

拜登失言「川粉是垃圾」 民主黨國會議員：應把他送進冷宮到選後

拜登失言「川粉是垃圾」 民主黨國會議員：應把他送進冷宮到選後
「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選
搖擺州激戰 賀錦麗在密西根、威州略勝川普 賓州打平

搖擺州激戰 賀錦麗在密西根、威州略勝川普 賓州打平
垃圾島風波 拜登反批川粉垃圾 失言挨轟 賀速切割

垃圾島風波 拜登反批川粉垃圾 失言挨轟 賀速切割

熱門新聞

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
CNN23日在賓州進行「總統市政會議廳」活動，由賀錦麗與當地未決選民互動。美聯社

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

2024-10-24 13:30
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
「股神」巴菲特。美聯社

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

2024-10-23 11:10
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
衛報引述538民調平均值指出，賀錦麗（右）目前以47%領先川普（左）1個百分點。(美聯社)

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

2024-10-26 21:40

超人氣

更多 >
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著
黛咪摩爾「懼裂」太強大 肉體恐懼搶影后：手指有戲

黛咪摩爾「懼裂」太強大 肉體恐懼搶影后：手指有戲