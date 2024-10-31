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神預測9屆總統大選專家 仍看好賀錦麗當選

「川普勝選美債慘」竟是誤解？專家：他選贏可逢低買進

編譯湯淑君／綜合外電
美國大選進入倒數計時，債市投資人憂心，前總統川普（左）若是勝選，美國公債價格將進一步重挫，比民主黨候選人賀錦麗（右）當選的展望更糟。但專家分析，實際情況也許恰好相反。路透
美國大選進入倒數計時，債市投資人憂心，前總統川普（左）若是勝選，美國公債價格將進一步重挫，比民主黨候選人賀錦麗（右）當選的展望更糟。但專家分析，實際情況也許恰好相反。路透

隨著美國總統大選進入倒數計時，金融市場焦慮日增。債市投資人尤其憂心，前總統川普若是勝選，美國公債價格將進一步重挫，比民主黨候選人賀錦麗當選的展望更糟。

MarketWatch報導，美國公債31日早盤賣壓湧現，10年期美國公債殖利率躍升近7個基點至4.331%，2年期殖利率同步攀升6個基點至4.216%。

過去一個半月來，美國公債殖利率大幅躍升，10年期公債殖利率從9月中到30日止已躍升64個基點，在聯準會（Fed）已著手降利率之際，引起市場議論紛紛。債券的價格與殖利率呈反向關係。

分析師普遍認為，美債殖利率最近之所以勁揚，主因是最近出爐的一連串經濟數據皆比預期強，降低Fed快步降息的可能性。另一因素是唯恐美國預算赤字失控，而這種顧慮隨著賭盤和民調顯示川普勝算提高而加深，因為一般認為，倘若川普再度入主白宮，順利推行他的減稅政策，聯邦赤字會增加得比賀錦麗若上台落實政見還要厲害。

川普和賀錦麗提出的經濟政見，都會擴大支出、迫使美國聯邦政府擴大發債籌資。據聯邦預算問責委員會估計，賀錦麗的計畫將造成未來十年美國國債增添3.95兆美元，而川普的政策可能給聯邦債務增添7.75兆美元。

川普反移民對經濟、債市的影響

BCA Research旗下Counterpoint部門的首席策略師喬許則認為，選舉結果對債市造成的實際影響恰好相反，而關鍵原因在勞動市場。

喬許解釋，新冠疫情期間湧現一波提早退休潮，使美國經濟遭遇罕見的供應受限情況；現在，拜資產價格上漲之賜，退休人士仍有錢持續消費。他說：「有超額儲蓄支撐，退休人數過多，結果是美國勞工至今仍供不應求，大約缺少150萬名勞工。」

他指出，自2021年以來，美國國內生產毛額（GDP）成長率幾乎都隨勞工供應起舞。

那麼，勞工供應有何變化？喬許說，去年中至今，供應全靠移民驅動，包括合法和非法移民在內。現在有一位總統候選人表明，他要扭轉移民不斷湧入的趨勢，即使過往經驗顯示這種競選口號要落實並非易事。

喬許說：「川普若擔任總統，驅動勞工供應成長的唯一引擎--移民流入--即使不至於完全逆轉，人數也可能縮減。在美國經濟仍處於供應受限的狀態下，這將拖慢GDP成長，不論關稅、減稅和財政刺激對需求產生什麼影響。」

喬許指出，移民人數降低或移民成長減緩，不至於像許多人擔心那般會引燃通膨，因為勞工需求也將隨移民湧入而以大致相同的數量擴增。他說：「在供應受限的經濟，主要衝擊將是傷害經濟成長。」

由此可推論出下列兩種情境：

如果川普勝選，而且觸動一波美國公債賣壓，喬許認為那將是逢低買進的大好機會，因為債市注意力終將轉向美國經濟成長大幅減速。

如果賀錦麗勝選，而且觸動一波美國公債漲勢，那將是逢高脫售的機會，因為GDP強勁成長在望，通膨將頑強不屈，阻撓Fed進一步降利率。

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