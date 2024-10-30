持綠卡非公民 密大中國留學生違法投票被控2罪

奧勒岡州波特蘭市街頭原來的投票箱日前遭人縱火燒毀，警方正在追緝縱火者。圖為新的投票箱。(美聯社)

關鍵搖擺州之一的密西根，每張選票都非常重要，但居然有非公民提前投了票。涉事的是密西根大學一名19歲持綠卡的中國籍學生，10月27日在安娜堡市(Ann Arbor)投了票，現被控兩項罪名。

根據密西根州 州務卿本森(Jocelyn Benson)辦公室的訊息，這名密大19歲學生來自中國，雖可合法居留但不是美國公民，因此沒有合法投票 權，但他當天登記投票時，簽署了一份證明自己是公民的文件，並將選票輸入製表機內。

由於選票已通過製表機，選舉官員就無法取回選票，這意味著他的選票會計算入密州選舉之內。

事件的揭發在於這名學生投票後，聯繫了當地選舉官員辦公室，詢問是否可以取回選票。

本森與安娜堡所在沃什特諾郡(Washtenaw County)的檢察官薩維特(Eli Savit)發出聯合聲明，感謝當地人員迅速行動及將案件移交執法部門。同時說「任何試圖非法投票的人都會面臨嚴重後果」。

涉事中國學生姓名未見公布，已被控作偽證(在投票前在宣誓中作虛假陳述)，以及並非作為授權的選民而試圖投票。

根據密西根州法律，作偽證的標準刑罰是監禁15年，後者則屬重罪，最高可判監4年及罰款2000元。

根據當地報章報導，暗涉案的學生持有綠卡，「透過一系列行動，顯然能夠註冊、收到選票並投票」，又說「這名學生完全清楚自己在做什麼，這是不合法的」。

目前兩位總統候選人，川普 與賀錦麗在密西根州的選情處於勢均力敵，一些專家預測勝負只會在數萬票之內。

尤其是在2020年選舉，川普只以15萬4188 票(約3個百分點，48%-51%)輸給對手拜登，為此共和黨人屢屢傳出，選民欺詐影響了密州選舉結果，這些指控也促使更嚴格關注今年選舉。

川普10月26日在奧克蘭郡(Oakland County)的集會上，聲稱密西根州的提前投票制度很荒謬，因此鼓勵選民在投票前「證明」自己是美國公民。