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最高法院裁決 允許維吉尼亞選民名單刪除非公民

世界新聞網╱即時報導
維州州長楊京(左二)與共和黨副總統候選人范斯(右二)。(美聯社)
維州州長楊京(左二)與共和黨副總統候選人范斯(右二)。(美聯社)

以保守派為多數的最高法院30日以6：3的投票結果裁定，允許維吉尼亞州在11月5日大選前，在選民名單中刪除約1600名非公民；批准了維吉尼亞州政府的請求，州長楊京稱此舉旨在阻止非美國公民投票。

美聯社報導，該裁決解除了下級法院暫時叫停該行動的命令。

楊京表示，那些認為自己被不當從名單中除名的選民仍然可以在選舉中投票，因為維吉尼亞州實施當天登記。

楊京對記者說：「維吉尼亞州有最終的保障，沒有人被排除在投票之外，因此，我鼓勵每一位公民去投票。」

針對超過1600位登記選民遭從選民名冊中剔除引發爭議，維吉尼亞州28日請求美國最高法院介入，允許該州刪除這批選民，該州主張這些選民均為非公民。

在聯邦上訴法院支持聯邦法官恢復這1600多位登記選民資格後，維州提出了上述請求。維州州長楊京表示，他下令清除這些選民是為了阻止非公民參與投票。

司法部(Justice Department)及倡導團體主張該項目違反法律，而對維州提出訴訟，上周五聯邦地區法官吉利斯(Patricia Giles)做出裁決，稱根據聯邦法律，楊京的做法違反法律，因為該舉措在11月大選日前90天的「靜默期」(quiet period)內，有系統的清除選民。

位於維州Richmond的美國第四巡迴上訴法院的三位法官，27日支持下令恢復選民登記的吉利斯裁決。上訴法院稱，維州剔除選民的程序，無法證明那些遭刪除的選民確認為非公民。

楊京在今年8月頒布行政命令，要求每天將車輛登記管理廳(Department of Motor Vehicles)的資料跟選民名冊核對，從中識別非公民。維州州府表示，任何被剔除的登記選民都會收到通知，一旦他們主張刪除有誤，都會有兩周時間提出回應要求更正。

(維州選舉廳臉書)
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