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賀錦麗「結辯演說」將登場 闡述執政願景：翻過川普那頁

記者張文馨／華盛頓即時報導
賀錦麗稍晚將在白宮南側的橢圓形公園發表演說，公園附近出售候選人的紀念品。(路透)
賀錦麗稍晚將在白宮南側的橢圓形公園發表演說，公園附近出售候選人的紀念品。(路透)

美國於下周此時迎來大選，賀錦麗稍晚將在白宮南側的橢圓形公園（The Ellipse）發表演說，向美國人民作此次選戰的結辯演說（closing argument address），闡述自己要當一位怎麼樣的美國總統。

之所以是結辯演說，與賀錦麗曾擔任檢察官的背景有關。

美聯社報導，賀錦麗的助手表示，過去幾個月來賀錦麗已經做了開場申述，也提出證據與事實，如今將向作為陪審團成員的美國人民發表結辯，因這場選舉要由美國人民來決定贏家。

美國新聞網站Axios報導，賀錦麗這場演說將定調選戰最後一周的談話重點，賀錦麗將承諾團結人民，走出華盛頓接觸更多好意見，建立共識，然後把事情處理好。

一名賀錦麗的顧問告訴Axios，賀錦麗會提醒民眾她是誰、她從哪裡來，且她為何要替消費者、被不公對待者和被忽略者奮戰。

美聯社報導，賀錦麗將著重強調美國要翻過有川普的那一頁，展望未來，將國家置於個人和政黨之上。

報導指出，這場演說將聚焦賀錦麗的美國願景，用賀錦麗的執政待辦清單，來對比共和黨總統候選人川普的敵人清單。

賀錦麗選擇的演講場地，除了背後是白宮外，更重要的是這個橢圓形公園是2021年1月6日川普的演講場地，當時川普呼籲支持者前往國會表達選舉不公的意見，接著就發生了史無前例的國會暴亂事件。

賀錦麗競選團隊主席狄倫（Jen O'Malley Dillon）29日在社群平台釋出一段影片，稱賀錦麗正穩步走在勝選的道路上，準備贏得一場非常激烈的選舉，她呼籲對選舉冷感的選民，和尚未決定支持誰的選民把握最後關頭，了解賀錦麗。

最新統計指，超過5000萬名選民已投票。

選舉網站真清晰政治（Real Clear Politics）統計，賀錦麗與川普的支持度在7個搖擺州均膠著，川普在賓州、威斯康辛州、內華達州和北卡羅萊納州的領先幅度小於1個百分點，喬治亞州和亞利桑納州領先低於2.5個百分點；賀錦麗則在密西根州領先0.3個百分點。

真清晰政治預估，賀錦麗已拿下215張選舉人票，川普奪得219張，仍有104張選舉人票未決；然而，要贏得美國總統，必須贏得270張以上選票。

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