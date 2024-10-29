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賀錦麗華府造勢前 川普搶開記者會主打修復邊境

記者張文馨／華盛頓即時報導
川普29日上午在佛州海湖莊園舉行記者會。（美聯社）
川普29日上午在佛州海湖莊園舉行記者會。（美聯社）

在民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）於華府演說前，共和黨總統候選人川普29日上午在佛州海湖莊園舉行記者會，主攻邊境議題，川普說，是賀錦麗消滅邊境，帶來國內外很多的死傷，而他會負責處理好這件事。

相較於在各種競選場合自由發揮，川普罕見地帶著講稿上台並且不時低頭照念，這場記者會比原定時間延後超過一小時才舉行。

川普說，賀錦麗消滅美國邊境，帶來國內外的很多死傷，這場選舉在賀錦麗的主導下，充斥摧毀和仇恨，賀錦麗團隊根本就是嘗試摧毀美國。

川普在現場放一段影片，畫面中的母親承受喪女之痛，嫌犯是兩名來自委內瑞拉的非法移民，這名母親將女兒的悲劇歸咎於賀錦麗，並呼籲支持川普。

川普表示，很多人討論經濟與通膨，對他來說，邊境是最重大的問題；他說，將沒收犯罪集團和藥物走私團伙的資產，建立移民犯罪受害者的補償基金。

川普主攻邊境，賀錦麗則抓著川普昔日的白宮幕僚長凱利（John Kelly）等人的判斷不放，加大力度宣傳川普與納粹和納粹領導人希特勒（Adolf Hitler）的關聯。

川普批評賀錦麗煽動仇恨，一直聚焦此事是因為賀錦麗個人的紀錄非常糟糕；川普28日在亞特蘭大造勢時澄清，自己是反納粹分子。

此外，川普於記者會再次提及2020年大選，稱選舉被偷走；他29日凌晨在社群平台真實社群發文，稱賓州繼蘭開斯特（Lancaster）後，再傳約克郡（York County）出現選舉登記意圖造假，「賓州怎麼了」，呼籲執法部門立即採取行動。

共和黨籍賓州州務卿施密特（Al Schmidt）29日在記者會表示，持續調查蘭開斯特和約克郡兩地的疑似選舉欺詐情事。

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