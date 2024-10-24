數十州3079萬人已提前投票 目前民主黨選民較多

十餘個州已開始提前投票，有3079萬選民已經投票。圖為威斯康辛州密爾瓦基居民在投票所排隊等候提前投票。(路透)

截至目前為止，在所有七個戰場州和另外36州，已有超過3079萬人完成今年總統大選提前投票，包括北卡羅來納州 與喬治亞等多個地方提前投票人數則創下新高。賓州則有120萬人已完成提前投票。

據國家廣播公司(NBC)、哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，佛羅里達大學(University of Florida)選舉實驗室(Election Lab)統計，已有超過3079萬人完成提前投票，其中又以通訊投票 占最多，從25個州統計數據也發現，民主黨 人在提前投票超過了共和黨人。

數據指出，到目前為止，共和黨人採親自投票方式比民主黨人多出32萬7000人，民主黨人在通訊投票上則比共和黨選民多出130萬人。在北卡羅來納州和喬治亞州等至少兩個戰場州，提前投票人數則創下記錄。根據喬州務卿辦公室官員史特林(Gabe Sterling)指出，已有超過25%選民完成投票，當地是拜登在2020年的勝選之地。

至於在北卡羅來納州，在開始提早投票的第一天10月17日，已有超過35萬3000人完成投票，超越2020年時34萬8000人的舊紀錄。截至22日，另一個戰場州內華達州則有超過39萬7000位選民完成投票，其中登記的共和黨員占4成。

「選舉創新暨研究中心」(Center for Election Innovation & Research)代表貝克(David Becker)表示，各州報告政黨登記資料以及選民的政治支持屬性，最終可能與候選人獲得的票數不同。他說，「結果必須等到開票後才會知道。」

在2020年之前，已有愈來愈多的州開放提前投票，包括通訊或親自投票等方式。根據「選舉創新暨研究中心」分析，2000年大選時有24個州開放提前投票，2008年選舉時增加到28個州，2016年則增至31個州及哥倫比亞特區，2024年則有47個州已開放提前投票。

據PhillyBurbs.com指出，在超過900萬登記的賓州選民中，已有超過11.5%的人完成通訊投票。根據賓州政府22日最新數據顯示，在2024年總統大選申請郵寄或缺席投票的194萬名選民中，約有120萬人已將選票寄回各地方郡政府選舉委員會。截至25日為止，民主黨選民在通訊選票申請及郵寄選票上均處於領先，該黨選民提出申請的比率近58%，已寄回選票的比率則來到62%。

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